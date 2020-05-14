Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе

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Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. Об этом заявили в пресс-службе посольства.
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
  • © Simon Vollmeyer
  • globallookpress.com

«Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение», — приводит ТАСС сообщение дипломатов.

Ранее в МИД России заявляли, что подготовили письма в редакции Financial Times и NYT с требованием об «опровержении опубликованной дезинформации». 

Как отмечала вице-президент по коммуникациям NYT Даниэль Роадс, издание уверено в точности своей информации о статистике смертности.

NYT опубликовала статью, в которой со ссылкой на портал открытых данных властей Москвы говорилось, что смертность в городе в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тыс.

Подсчитанных смертей c COVID-19 в Москве на момент публикации было 642, после чего газетой был сделан вывод о «значительном занижении» статистики смертей от коронавируса.

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