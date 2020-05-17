В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для того, чтобы окончательно оценить смертность от коронавируса, необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом, глобальном масштабе», — цитирует РБК представительство ВОЗ в России.



В организации также отметили, что оценка смертности является сложной задачей для многих заболеваний.

Ранее издание Financial Times опубликовало на своём сайте письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, которое является ответом на ранее опубликованную газетой статью о смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.