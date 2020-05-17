В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом, глобальном масштабе», — цитирует РБК представительство ВОЗ в России.
В организации также отметили, что оценка смертности является сложной задачей для многих заболеваний.
Ранее издание Financial Times опубликовало на своём сайте письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, которое является ответом на ранее опубликованную газетой статью о смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.