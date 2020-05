FT опубликовало письмо посла России о материале по смертности от COVID-19

Издание Financial Times опубликовало на своём сайте письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, которое является ответом на ранее опубликованную газетой статью о смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В своём письме посол высказал несогласие с данными, указанными в материале FT, в частности с утверждением, что в российской официальной статистике якобы сознательно занижается показатель смертности от COVID-19.

«Вынужден выразить своё несогласие с тем, как в вашей газете освещаются усилия России по борьбе с пандемией коронавируса. Из материалов, опубликованных на страницах издания, следует, что Россия манипулирует данными о ситуации в стране и распространяет дезинформацию за рубежом, при этом правительство якобы действует неэффективно, а врачи не имеют надлежащей защиты. Такое описание ситуации не соответствует действительности и требует опровержения», — указал он.

Дипломат отметил, что, даже по самым пессимистичным оценкам, показатели России по эффективности системы здравоохранения и уровню смертности являются одними из лучших среди всех крупных стран.

Вместе с этим Келин подчеркнул, что соответствующая публикация издания «отличается неприемлемым и непрофессиональным, односторонним освещением темы».

Посол в своём письме привёл статистические данные по коронавирусной инфекции в стране и указал, что «уровень смертности от COVID-19 в России в 7,6 раза ниже, чем в среднем по миру».

Ранее в МИД России заявляли, что собираются направить в редакции Financial Times и The New York Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.