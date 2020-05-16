В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных

В Министерстве обороны России назвали число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих.

«По состоянию на 16 мая сего года: в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что из них в госпиталях Минобороны России проходят лечение 364 человека; в изоляторах по месту службы — 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек; изолированы на дому 693 человека.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.