Военные госпитали России подготовили дополнительные койки из-за COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.

«В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих. По поручению президента ведётся строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них, в Нижнем Новгороде и Одинцове, уже сданы», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, 30 апреля в России будут введены в эксплуатацию ещё шесть центров, а до 15 мая — оставшиеся.

Ранее Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.