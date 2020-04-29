Военные госпитали России подготовили дополнительные койки из-за COVID-19

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.
Военные госпитали России подготовили дополнительные койки из-за COVID-19
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих. По поручению президента ведётся строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них, в Нижнем Новгороде и Одинцове, уже сданы», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, 30 апреля в России будут введены в эксплуатацию ещё шесть центров, а до 15 мая — оставшиеся.

Ранее Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.

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