В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

«В вооружённых силах ведётся масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тыс. человек», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он уточнил, что группировка также насчитывает 4 тыс. единиц военной и специальной техники.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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