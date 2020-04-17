В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В Вооружённых силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации... В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10,12 тыс. человек личного состава», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Шойгу, Вооружённые силы России «готовы к выполнению задач».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 касается не только Москвы, но и других регионов России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя увеличение числа случаев заражения коронавирусом, сказала, что заболеваемость выросла в связи с расширением тестирования.

17 апреля доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в беседе с ФАН прокомментировал тестирование на коронавирус.