В Подмосковье оценили готовность к частичному выходу из ограничений
- РИА Новости
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«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определённые части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке», — приводит ТАСС его слова в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
Третьим критерием готовности региона Воробьёв назвал наличие 50% свободных мест для приёма больных в медучреждениях.
«Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику», — отметил губернатор.
Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по работе экономики до 18 мая.