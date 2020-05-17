В Подмосковье оценили готовность к частичному выходу из ограничений

Московская область будет готова к частичному выходу из режима ограничений к понедельнику, 18 мая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определённые части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке», — приводит ТАСС его слова в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Третьим критерием готовности региона Воробьёв назвал наличие 50% свободных мест для приёма больных в медучреждениях.

«Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику», — отметил губернатор.

Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по работе экономики до 18 мая.