В Подмосковье продлили ограничения по работе экономики до 18 мая

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что продлевает в регионе ограничения по работе экономики до 18 мая.
В Подмосковье продлили ограничения по работе экономики до 18 мая
  • РИА Новости

«Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — написал он в Instagram.

Он отметил, что прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя.

Во-первых, коэффициент распространения инфекции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье в настоящее время он составляет 1,2. 

Во-вторых, в Московской области свободны пока 38,5% коечного фонда, хотя для перехода на новый этап нужно не менее 50% свободных коек.

Третий показатель — количество проведённых тестов на COVID-19. Он должен составлять не менее 70 на 100 тыс. населения. В Подмосковье на настоящий момент 90 на 100 тыс.

«Мы видим, что из трёх показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий... и тем самым защитить людей», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единый период нерабочих дней для всей страны завершится с 12 мая

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