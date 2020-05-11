В Подмосковье возобновят работы на стройках с 12 мая

В Московской области возобновят работы на стройках со вторника, 12 мая. Основное условие — соблюдение санитарных норм. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Главгосстройнадзора.

«Следует подчеркнуть, что лишь при строгом выполнении стандарта организации работ на стройках можно соблюсти безопасный эпидемиологический режим», — заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

1 мая газета «Известия» сообщала, что в Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам.