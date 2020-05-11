В Подмосковье возобновят работы на стройках с 12 мая
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Главгосстройнадзора.
«Следует подчеркнуть, что лишь при строгом выполнении стандарта организации работ на стройках можно соблюсти безопасный эпидемиологический режим», — заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.
1 мая газета «Известия» сообщала, что в Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам.