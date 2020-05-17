Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 27 тысяч

В Москве за сутки после коронавируса выздоровели ещё 1458 человек. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число выздоровевших превысило 27 тыс.

«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490», — приводит её слова региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что 1470 человек выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 в Москве.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.