Вирусолог оценил снижение числа заболевших COVID-19 за сутки в России

Короткая ссылка
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил снижение количества заболевших COVID-19 за сутки в России.
Вирусолог оценил снижение числа заболевших COVID-19 за сутки в России
  • РИА Новости

«Судя только по одному показателю снижения количества заболевших за сутки, нельзя с уверенностью сказать о том, что болезнь идёт на спад. Однако есть основания так думать: показатель прироста заболевших держится на одном уровне уже примерно 14 дней и находится между 9—11 тыс. человек», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, можно говорить, что стабилизация есть. Альтштейн не исключил, что это начало спада заболеваемости.

Он добавил, что нужно наблюдать за дальнейшим приростом заболевших.

Ранее Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить