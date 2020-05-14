Вирусолог оценил снижение числа заболевших COVID-19 за сутки в России

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил снижение количества заболевших COVID-19 за сутки в России.

«Судя только по одному показателю снижения количества заболевших за сутки, нельзя с уверенностью сказать о том, что болезнь идёт на спад. Однако есть основания так думать: показатель прироста заболевших держится на одном уровне уже примерно 14 дней и находится между 9—11 тыс. человек», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, можно говорить, что стабилизация есть. Альтштейн не исключил, что это начало спада заболеваемости.

Он добавил, что нужно наблюдать за дальнейшим приростом заболевших.

Ранее Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.