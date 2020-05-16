В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«С помощью приложения («Социальный мониторинг». — RT) и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тыс. случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан», — приводит РИА Новости его слова.
Лысенко отметил, что нарушения режима самоизоляции могут способствовать распространению инфекции.
Ранее руководитель московского департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски в предприятиях торговли.