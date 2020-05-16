В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

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Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве. Об этом заявил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«С помощью приложения («Социальный мониторинг». — RT) и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тыс. случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан», — приводит РИА Новости его слова.

Лысенко отметил, что нарушения режима самоизоляции могут способствовать распространению инфекции.

Ранее руководитель московского департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски в предприятиях торговли.

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