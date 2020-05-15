Режим самоизоляции в Москве нарушили более 50 тысяч раз

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Начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в столице за время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано более 50 тыс. нарушений режима самоизоляции.
Режим самоизоляции в Москве нарушили более 50 тысяч раз
  • РИА Новости

«Всего за период действия режима повышенной готовности было зафиксировано свыше 50,6 тыс. случаев нахождения граждан на улице без разрешённых указом мэра оснований», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что за последние сутки было установлено 1079 подобных нарушений. По его словам, это на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель.

«Москвичи стали гораздо более ответственно соблюдать режим самоизоляции», — добавил Данчиков.

Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 стало обязательным в Москве с 12 мая

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