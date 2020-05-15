В Москве оштрафовали около 80 человек, не носивших маски в магазинах
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«За последние дни около 80 человек совместно департаментом торговли и полицией были оштрафованы за неношение масок в предприятиях торговли», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, также 89 предприятий «оштрафовали за последние дни за разные нарушения, но также и за то, что не соблюдают работники или нет информации достаточной о необходимости ношения масок и перчаток».
Ранее начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в столице за время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано более 50 тыс. нарушений режима самоизоляции.