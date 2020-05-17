В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что данное решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.
Соответственные изменения были внесены в постановление региона от 11 мая, согласно которому часть предприятий сферы услуг и торговли возобновили работу.
Ранее в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе с 12 мая разрешается работа музеев.