В Ленобласти ограничена работа торговых центров

Деятельность торговых центров площадью более 25 тыс. кв. м. в т. н. «первой» и «второй» зонах Ленинградской области на время остановлена из-за невозможности выполнить санитарно-эпидемические нормы.

«Торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что данное решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.

Соответственные изменения были внесены в постановление региона от 11 мая, согласно которому часть предприятий сферы услуг и торговли возобновили работу.

Ранее в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе с 12 мая разрешается работа музеев.