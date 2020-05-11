В Ленобласти с 12 мая откроются музеи

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В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе с 12 мая разрешается работа музеев.
В Ленобласти с 12 мая откроются музеи
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«В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Ношение масок — обязательное условие», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах проводятся экскурсии — до пяти посетителей и только на улице.

В пяти районах области — Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском — начнут работу кинотеатры. Залы могут быть заполнены только наполовину.

Ранее сообщалось, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

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