В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской

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В Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, наших отцов, наших прадедов и великой женщины, на примере которой мы воспитывались, — Зои Космодемьянской», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Со своей стороны, помощник президента России Владимир Мединский отметил, что это не просто музей.

«Это будет большой центр притяжения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что новое здание музея расположено в Петрищеве, рядом с домом, где Космодемьянская провела свою последнюю ночь.

«Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в парке Победы в Казани.

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