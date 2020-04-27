Памятник Советскому солдату откроют 9 мая в Казани
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.
Автор монумента — московский скульптор Никита Мазаев. Прообразом послужил Гази Загитов, участник водружения флага над Рейхстагом в Берлине.
Трансляцию церемонии покажут в соцсетях и по телевидению.
Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» начнётся 9 мая с Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Онлайн стартует в 11:00 в каждом регионе.
«Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса.