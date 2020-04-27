Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтёры Победы».

«В этом году 9 мая акция пройдёт в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время создаётся единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников войны и их родственников, заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок.

В преддверии 9 Мая социальные сети Mail.ru Group — «Одноклассники» и «ВКонтакте» — запустили специальные мини-приложения. Через них пользователи смогут загрузить архивные фотографии и рассказать о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в профиле в «Одноклассниках», а также в историях и ленте «ВКонтакте».

Все загруженные снимки объединят в видеоисторию памяти об участниках войны. Миллионы людей увидят онлайн-шествие в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на официальном сайте «Бессмертного полка».

Ранее президент России Владимир Путин поручил перенести подготовку к массовым мероприятиям в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечали в Кремле, ему было непросто принимать такое решение, однако приоритетом для главы государства является здоровье людей.