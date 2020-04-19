Песков прокомментировал решение Путина о переносе парада Победы

Президенту России Владимиру Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы, однако для него приоритетом является здоровье людей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение. Но он достаточно последователен. Для него — ещё раз повторяю — приоритетом является здоровье людей... Но мы всё равно всё будем отмечать. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно!» — цитирует Пескова «Вести».

16 апреля Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Президент отметил, что все мероприятия в честь Дня Победы обязательно будут проведены в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

В том числе состоятся парад Победы и марш «Бессмертного полка» в Москве, пообещал глава государства.