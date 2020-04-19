Песков прокомментировал решение Путина о переносе парада Победы
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение. Но он достаточно последователен. Для него — ещё раз повторяю — приоритетом является здоровье людей... Но мы всё равно всё будем отмечать. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно!» — цитирует Пескова «Вести».
16 апреля Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Президент отметил, что все мероприятия в честь Дня Победы обязательно будут проведены в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
В том числе состоятся парад Победы и марш «Бессмертного полка» в Москве, пообещал глава государства.