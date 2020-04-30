Музей памяти Зои Космодемьянской откроется 8 мая

Новый музейный комплекс, посвящённый Зое Космодемьянской, откроется 8 мая в подмосковном Петрищеве в режиме онлайн.

Как передаёт телеканал «360», подготовка к открытию экспозиции практически завершена.

Отмечается, что новое здание музея расположено в Петрищеве, рядом с домом, где Космодемьянская провела свою последнюю ночь.

«Музей должен стать центром притяжения для жителей и гостей Подмосковья, напоминать о героизме всего нашего народа», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Министр культуры Подмосковья Елена Харламова в свою очередь отметила, что в одном из залов восстановлена деревня Петрищево, где происходили страшные события того времени.

Также выставка расскажет о мирном предвоенном времени, молодёжи 1940-х годов, а финал экспозиции будет посвящён современности.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», столичный Музей Победы организовал новую онлайн-экскурсию.