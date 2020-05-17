Кабмин разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

Иностранные спортсмены и тренеры в ближайшее время смогут вернуться в Россию, для этого им придётся пройти 14-дневный карантин и находиться под наблюдением врачей.

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РИА Новости

Об этом сообщили в российском правительстве. «Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией», — уточнили там. Такое решение поможет профессиональным спортивным организациям «возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции». Ранее Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.