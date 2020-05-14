Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта

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Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Согласно плану, который Минспорт предложил на рассмотрение субъектам Российской федерации, первым пунктом значится разрешение гражданами индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры. В рамках первого этапа плана также предлагается организовать тренировочные мероприятия членов сборных команд России и регионов, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку. В первый этап также входит проведение соревнований профессиональных спортивных лиг без привлечения зрителей на трибуны.

Только на третьем этапе предполагается возвращение соревнований на всех уровнях в рамках реализации Единого календарного плана на 2020 год.

Ранее Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возобновлением тренировочного процесса, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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