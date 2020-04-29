Матыцин: в мае на федеральных базах подготовка спортсменов осуществляться не будет

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возобновлением тренировочного процесса, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Матыцин: в мае на федеральных базах подготовка спортсменов осуществляться не будет
  • Reuters

По словам Матыцина, Минспорт подготовил проект плана действий по минимизации последствий карантинных ограничений и восстановлению деятельности отрасли в штатном режиме работы, реализация которого начнётся после ослабления мер.

«Мы понимаем озабоченность глав федераций, тренеров и спортсменов из-за того, что спортсмены сейчас не могут тренироваться на наших федеральных базах и, конечно, теряют форму. Но весь мир находится в таких условиях. И мы должны уважительно относиться ко всему, что происходит вокруг нас. На сегодняшний день могу точно сказать, что в мае на наших федеральных базах подготовка осуществляться не будет. По открытию баз в июне решение будет принято дополнительно, исходя из ситуации», — заявил министр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных мероприятий в мире были отложены или отменены.

Ранее Матыцин заявил, что Минспорт вынужден сократить бюджет на 7 млрд рублей.

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