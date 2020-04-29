Матыцин заявил, что Минспорт вынужден сократить бюджет на 7 млрд рублей

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство вынуждено сократить бюджет на 7 млрд рублей.

«В очень непростых условиях вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 млрд рублей, что, конечно же, скажется на организации учебно-тренировочного процесса, в определённой мере — на проведении соревнований», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Об этом Матыцин сказал на совещании с главами спортивных федераций регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР.