В Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР

Министерство спорта России обеспокоено ситуацией, сложившейся в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Моё внимание к СБР самое пристальное, озабоченность максимальная. Биатлон — один из самых популярных видов спорта, не говоря уже о количестве ожидаемых медалей на предстоящей Олимпиаде. Нас заботит развитие биатлона, мы выступаем за конструктивный диалог в рамках устава СБР, если есть какие-то проблемы, мы рекомендовали проведение конференции. Единственный путь — максимально широкий диалог, нужно дать возможность высказаться каждому и найти пути решения выхода из ситуации», — заявил министр спорта России Олег Матыцин, слова которого передаёт «Матч ТВ».

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее сообщалось, что Минспорт ещё не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера сборной России.