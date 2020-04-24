Минспорт ещё не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера сборной России
- РИА Новости
Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, слова которого передаёт «Матч ТВ».
«Это профессиональный вопрос, у нас есть экспертный совет, который даёт своё заключение», — добавил глава ведомства.
Кандидатура Польховского была утверждена по должность главного тренера сборной России решением правления СБР. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.