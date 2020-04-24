Минспорт ещё не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера сборной России

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Министерство спорта России пока не получило от Союза биатлонистов России (СБР) представления Валерия Польховского на должность главного тренера сборной по биатлону.
Минспорт ещё не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера сборной России
  • РИА Новости

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, слова которого передаёт «Матч ТВ».

«Это профессиональный вопрос, у нас есть экспертный совет, который даёт своё заключение», — добавил глава ведомства.

Кандидатура Польховского была утверждена по должность главного тренера сборной России решением правления СБР. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.

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