СБР проведёт досрочные выборы президента организации

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Союз биатлонистов России (СБР) объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.
СБР проведёт досрочные выборы президента организации
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СБР, такое решение было принято «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации». 

Отмечается, что дата и место проведения конференции будут сообщены дополнительно.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.

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