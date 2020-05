Партийная солидарность: как Обама активизировал критику в адрес властей США

Нынешняя администрация президента США не справляется с пандемией коронавируса, считает бывший глава государства Барак Обама. По его словам, «люди на руководящих постах даже не пытаются делать вид, что за что-то отвечают». Ранее он раскритиковал Трампа за решение прекратить уголовное преследование в отношении генерала Майкла Флинна. По мнению экспертов, таким образом Обама косвенно пытается поддержать своего соратника Джо Байдена — соперника Дональда Трампа на выборах президента США 2020 года.

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал нынешние власти США, заявив, что они не справляются с кризисом, вызванным распространением в стране коронавируса нового типа. Об этом он сказал в ходе обращения к выпускникам колледжей и университетов.

«Важнее всего то, что эта пандемия полностью, окончательно сдёрнула завесу заблуждения, что якобы многие люди на руководящих постах понимают, что делают. Большое число из них даже не пытаются делать вид, что за что-то отвечают», — заявил Обама в своём онлайн-обращении.

Несмотря на то, что бывший глава Белого дома в своём обращении не упомянул Трампа по имени, западные СМИ расценили это заявление как прямую критику нынешнего президента перед предстоящими выборами 2020 года. Именно так заявление Барака Обамы преподнесли своим читателям и зрителям The New York Times, The Guardian, BBC, CNN и ряд других медиа.

Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости COVID-19 в США, в стране зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 89 тыс. человек скончались.

Ранее американские врачи в серии интервью телеканалу RT обратили внимание на высокую смертность пациентов с COVID-19, нехватку индивидуальных средств защиты для медработников и тестовых систем для пациентов.

Пандемия серьёзно повлияла и на американскую экономику. В начале мая безработица в США достигла максимального уровня со времён Великой депрессии 1930-х годов, составив 14,7%. В некоторых городах США прошли протесты с требованиями снять ограничительные меры для восстановления экономики.

Политическое молчание

После ухода с поста президента в 2017 году Барак Обама избегал открытой критики в адрес Дональда Трампа. Также 44-й президент США сторонился какого-либо участия в политической деятельности Демократической партии.

Однако ситуация изменилась после того, как кандидатом в президенты стал ближайший соратник Обамы, бывший вице-президент Джо Байден. Экс-глава Белого дома публично поддержал его выдвижение 14 апреля, призвав американцев голосовать за Байдена на выборах главы государства 2020 года.

Однако тогда многие СМИ и эксперты отмечали, что бывший президент поддержал товарища лишь после того, как с дистанции сошли всего его соперники, включая популярного среди молодёжи сенатора Берни Сандерса.

Барак Обама и Джо Байден

Вскоре после этого американские СМИ начали тиражировать критические высказывания Обамы в адрес администрации Трампа. Так, 9 мая газета The New York Times предала огласке содержание обращения бывшего президента США во время видеоконференции к своим сторонникам, работавшим на него или участвовавшим в его избирательных кампаниях.

В нём Обама раскритиковал администрацию Трампа и Минюст США за решение прекратить уголовное преследование в отношении генерала Майкла Флинна, которое было начато ещё в 2017 году в рамках расследования комиссии Мюллера о «связях» Дональда Трампа с Россией.

Обама заявил, что подобные действия подрывают верховенство права в Америке, и добавил, что это особо подчёркивает необходимость голосовать за Байдена на выборах 2020 года. Также в ходе общения со сторонниками Обама назвал меры правительства США против коронавируса «абсолютно хаотичной катастрофой».

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, экс-президент активизировался в критике Дональда Трампа и поддержке Джо Байдена, понимая, что его соратник является слабой фигурой, которой будут управлять представители демократического истеблишмента.

«Обама хотел бы окружить Байдена, который не отличается самостоятельностью, своими людьми — в частности, экс-советником по нацбезопасности Сьюзан Райс или своей женой Мишель Обамой и из-за кулис руководить страной», — предположил политолог.

Кроме того, Владимир Васильев напомнил, что Трамп начал продвигать идею «Обамагейта» — якобы личного участия Барака Обамы в судебном преследовании сторонников Трампа в рамках расследования его «связей» с Россией. Об этом нынешний хозяин Белого дома написал в своём Twitter 11 мая.

«Если Трамп начнёт разворачивать этот скандал с Обамой, то он не только сможет нанести по Байдену и его электоральной базе довольно серьёзный удар, но и воспрепятствует политическому возвращению бывшего президента и его команды в Белый дом», — пояснил эксперт.

Ответный удар

Обвинения Барака Обамы в адрес действующей власти США вызвали негодование среди сторонников нынешнего главы государства. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл раскритиковал экс-президента после публикации содержания его общения с соратниками. Во время онлайн-конференции в поддержку переизбрания Дональда Трампа сенатор заявил, что поведение Обамы является недостойным политика его уровня.

Президент США Дональд Трамп

«Я считаю, что президенту Обаме не стоило отрывать рот. Нам известно, что ему не нравится многое из того, что делает нынешняя администрация. Это можно понять. Но я считаю, что критиковать администрацию, пришедшую на смену твоей, — это немного низко. У вас был шанс. Вы были президентом восемь лет», —приводит слова Макконнелла издание The Hill.

Критику со стороны Обамы отвергли и в Белом доме. Пресс-секретарь администрации Кейли Макэнани в заявлении каналу CNN подчеркнула, что президент Трамп предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом и спасает американцев.

Обама стал более активно делать политические заявления и выступать с критикой Трампа, поскольку избирательная кампания в США приближается к своему финалу, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Обама всегда считал, что его администрация является неким идеалом, поскольку в ней не было ни одного скандала, разоблачения, крупных ошибок. Теперь он стремится укрепить позиции своей партии», — отметил политолог.

Однако критика со стороны Обамы не повлияет на репутацию Трампа, так как ему вряд ли удастся переубедить республиканцев или людей, которые поддерживают нынешнего президента США, добавил Юрий Рогулёв.

«Уже много лет демократы не могут сформулировать свою собственную программу, и действуют лишь, критикуя действия республиканцев. Скорее всего, критика в адрес администрации Трампа, которая является стандартным элементом политической борьбы, станет основой для избирательной платформы демократов и в этот раз», — заключил эксперт.