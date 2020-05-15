Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США

Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, какие проблемы системы здравоохранения США показала ситуация с распространением коронавируса.

«Эта ситуация выявила три крупные проблемы. Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения — американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных», — отметила врач.

По её словам, нет какой-то высшей инстанции, которая могла бы взять на себя руководящую роль и определить, как людям следует вести себя, как должны действовать врачи, а также гарантировать выделение ресурсов.

«В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли. Если бы мы руководствовались здравым смыслом, то мы сразу же организовали бы тестирование и наладили снабжение людей и медперсонала всем необходимым. Вместо этого мы видим, как несколько корпораций соревнуются между собой, как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, 85 066 пациентов с коронавирусом скончались.