В США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,4 млн
В Соединённых Штатах число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что 85 066 с коронавирусом скончались.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в стране проведено 10 млн тестов на COVID-19.
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