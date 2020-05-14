В США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,4 млн

В Соединённых Штатах число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что 85 066 с коронавирусом скончались.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в стране проведено 10 млн тестов на COVID-19.