В США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,4 млн

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В Соединённых Штатах число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,4 млн
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что 85 066 с коронавирусом скончались.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в стране проведено 10 млн тестов на COVID-19.

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