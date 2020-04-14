Обама заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США
- AFP
Об этом Обама написал в своём Twitter.
I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020
«Я горд заявить, что поддерживаю кандидатуру моего друга Джо Байдена на пост президента США», — указано в тексте.
В размещённой Обамой видеозаписи бывший американский лидер отметил, что Байден располагает качествами, которые нужны президенту США.
Ранее Байден призвал электорат вышедшего из предвыборной гонки сенатора Берни Сандерса присоединиться к его кампании.