Обама заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Экс-президент США Барак Обама заявил, что поддерживает бывшего американского вице-президента Джо Байдена в его борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии США на выборы президента.

AFP

Об этом Обама написал в своём Twitter. I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020 «Я горд заявить, что поддерживаю кандидатуру моего друга Джо Байдена на пост президента США», — указано в тексте. В размещённой Обамой видеозаписи бывший американский лидер отметил, что Байден располагает качествами, которые нужны президенту США. Ранее Байден призвал электорат вышедшего из предвыборной гонки сенатора Берни Сандерса присоединиться к его кампании.