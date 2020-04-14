Обама заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Короткая ссылка
Экс-президент США Барак Обама заявил, что поддерживает бывшего американского вице-президента Джо Байдена в его борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии США на выборы президента.
Обама заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США
  • AFP

Об этом Обама написал в своём Twitter.

«Я горд заявить, что поддерживаю кандидатуру моего друга Джо Байдена на пост президента США», — указано в тексте.

В размещённой Обамой видеозаписи бывший американский лидер отметил, что Байден располагает качествами, которые нужны президенту США.

Ранее Байден призвал электорат вышедшего из предвыборной гонки сенатора Берни Сандерса присоединиться к его кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить