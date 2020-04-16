Помощь друга: как поддержка со стороны Обамы повлияет на шансы Байдена на выборах президента США

Экс-президент США Барак Обама поддержал Джо Байдена как кандидата от Демократической партии на выборах президента 2020 года. С таким заявлением он выступил только после того, как с дистанции сошли все соперники Байдена, включая сенатора Берни Сандерса. Эксперты считают, что публичное одобрение от экс-президента призвано сплотить демократов вокруг относительно слабого кандидата.

Экс-президент США Барак Обама выразил поддержку своему соратнику и бывшему вице-президенту Джо Байдену как кандидату от Демократической партии на выборах 2020 года.

«Выбор Джо на пост моего вице-президента — одно из лучших решений, что я когда-либо принимал. Он стал моим близким другом. Я считаю, что Джо обладает всеми качествами, которыми должен на данный момент обладать президент», — заявил Обама в своём видеообращении.

Барак Обама подчеркнул, что от предстоящих выборов «зависит будущее страны». Он напомнил, что поручил Джо Байдену претворить в жизнь Акт о восстановлении и реинвестировании 2009 года, направленный на вывод США из экономического кризиса и спасение американской автомобильной индустрии. Экс-президент заявил, что благодаря его соратнику «были сохранены миллионы рабочих мест».

Также Обама упомянул и об актуальной повестке, заявив, что Байден помог ему предотвратить разрастание эпидемий свиного гриппа N1H1 и Эболы до глобальных масштабов, как это произошло сейчас с коронавирусом COVID-19.

Заявление Барака Обамы призвано придать вес кандидатуре Джо Байдена, которому пока так и не удалось объединить под своими знамёнами всю Демократическую партию, отметил в разговоре с RT Владимир Брутер.

«Чтобы одержать победу на выборах, демократам не обязательно сильно атаковать Трампа, главное, чтобы все проголосовали за Байдена. Этот момент был отражён в видеообращении Обамы, и, скорее всего, он будет продолжать делать подобные заявления во время дальнейшей избирательной кампании», — отметил эксперт.

Запасной игрок

Эксперты напоминают, что американское политическое сообщество ожидало от Барака Обамы заявления о публичной поддержке Байдена почти год — бывший вице-президент вступил в предвыборную гонку в апреле 2019-го.

Долгое молчание экс-главы государства дало различным СМИ и политическим противникам Байдена повод заявить, что 44-й президент США не уверен в возможности своего соратника эффективно представлять партию на выборах 2020 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден

Reuters

© Mike Blake

После видеообращения Барака Обамы по этому поводу вновь высказались в предвыборном штабе Дональда Трампа.

«Большую часть последних пяти лет Барак Обама призывал Джо Байдена не баллотироваться на пост президента из опасений, что Байден может опозориться. Теперь, когда Байден остался последним кандидатом от демократов, у Обамы нет другого выбора, кроме как поддержать его. Даже Берни Сандерс сделал это раньше него. Обама был прав с самого начала: Байден плохой кандидат, который опозорит и себя, и свою партию. Президент Трамп его уничтожит», — приводит канал Fox News слова главы избирательной кампании Трампа Брэда Парскаля.

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В 2016 году американские СМИ сообщали, что экс-президент якобы отговорил Байдена от участия в предвыборной гонке, чтобы расчистить дорогу для Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла выборы Дональду Трампу.

В свою очередь, газета The New York Times в 2019 году сообщала, что Обама снова отговаривал своего соратника от выставления кандидатуры на выборах 2020 года. Он якобы сказал Байдену, что тому «необязательно это делать».

Однако сам Байден объяснял долгое отсутствие поддержки со стороны Обамы по-другому. В марте в интервью каналу ABC политик заявил, что, несмотря на многолетнюю дружбу и работу с Обамой, он «должен сам заслужить» поддержку со стороны 44-го президента США.

Обама не сразу поддержал своего вице-президента, потому что в начале кампании это могло бы дать обратный эффект, считает доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его словам, отношение к Бараку Обаме в США в последнее время изменилось — не все были довольны его экономической политикой, поэтому на старте предвыборной гонки в условиях конкуренции с Сандерсом поддержка Обамы могла бы навредить Байдену.

Без левого крыла

Напомним, Джо Байден стал де-факто единым кандидатом от Демократической партии 8 апреля, после того как сенатор-социалист от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о прекращении своей президентской кампании.

Сандерс долгое время был самым перспективным и популярным соперником Байдена — его социалистические идеи пользуются широкой поддержкой среди американской молодёжи.

Первоначально Сандерс после завершения своей кампании не стал выражать поддержку Байдену, как это сделали другие сошедшие с дистанции политики-демократы. Он заявил, что оставит своё имя на бюллетенях в штатах, где ещё будут проходить праймериз, чтобы повлиять на платформу партии на национальном съезде, который должен пройти 17 августа.

Джо Байден и Берни Сандерс на сцене дебатов Демократической партии

Reuters

© Brian Snyder

Однако несколько дней спустя сенатор всё-таки публично поддержал Байдена, заявив, что главной задачей всех демократов является выдворение Дональда Трампа из Белого дома.

Стоит отметить, что в обращении со словами поддержки своему вице-президенту Барак Обама упомянул также и Сандерса.

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«Берни — образцовый американец, он посвятил свою жизнь тому, чтобы надежды, мечты и разочарования трудового народа были услышаны. Мы с ним не всегда соглашались друг с другом, но всегда разделяли убеждённость в том, что должны сделать американское общество более справедливым и равноправным», — заявил Обама.

Эксперты полагают, что это было сделано для того, чтобы убедить сторонников сенатора-социалиста отдать свои голоса за Джо Байдена. Напомним, в 2016 году Сандерс, проигравший праймериз Хиллари Клинтон, поддержал её кандидатуру. Однако тогда многие его сторонники, несогласные с политикой руководства Демпартии и кандидатурой Клинтон, отдали свои голоса за Дональда Трампа.

Александр Домрин считает, что Берни Сандерс совершил роковую ошибку, снова решив публично поддержать своего главного соперника.

«Сандерс предал своих избирателей уже дважды. В 2016 году в ходе махинаций он просил их голосовать за Клинтон, теперь обратился к ним с просьбой голосовать за Байдена. Скорее всего, сторонники Сандерса очередное предательство не простят и не столько пойдут в отместку голосовать за Трампа, сколько не пойдут голосовать за Байдена», — отметил политолог в беседе с RT.

Так, о своём нежелании поддерживать Байдена уже заявила один из ключевых функционеров кампании Сандерса — его официальный представитель Бриана Джой Грэй. Она мотивировала этот шаг своими политическими взглядами.

«Со всем уважением к Берни Сандерсу, потрясающему человеку, который служит подлинным вдохновением, я не поддерживаю кандидатуру Джо Байдена. Я выступала за Берни Сандерса, потому что он сторонник таких идей, как программа государственного здравоохранения для всех, отмена всех долгов по кредитам на высшее образование, а также введение налога на богатство. Байден не поддерживает ни одну из них», — приводит её слова издание The Hill.

Ещё в начале апреля опасения о повторении «протестного» голосования 2016 года подтвердил популярный телеведущий и спортивный комментатор Джо Роган. Поддерживавший Сандерса на выборах ведущий, имеющий доступ к многомиллионной аудитории, заявил, что скорее проголосует за Дональда Трампа, чем за Байдена.

«Вот в чём настоящая проблема Демократической партии. Они, по сути, выставили нас всех дураками в этом деле с Джо Байденом. Я не могу голосовать за этого человека. Я просто не могу за него голосовать. Я скорее отдам свой голос Трампу, чем ему. Мне кажется, он ни с чем не способен справиться. Вы будете полностью зависеть от его кабинета министров. Если говорить о самостоятельном лидере, который умеет взаимодействовать с другими, то Байден на это неспособен», — приводит слова Рогана газета The Washington Times.

Ненужный кандидат



Из-за подобных внутренних противоречий между сторонниками Демпартии Джо Байдену не удастся объединить партию и повести её за собой, считает Владимир Брутер.

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«У демократов не было хорошего единого кандидата раньше и нет сейчас, потому что либеральное и социалистическое крылья партии уже слишком отдалились друг от друга по своим политическим позициям», — пояснил политолог.

Рассчитывать на то, что можно найти такого кандидата, который будет всем приятен, не приходится, добавил Владимир Брутер.

«У левых сейчас немного больше сторонников, но гораздо меньше возможностей и хуже административный ресурс, поэтому они довольно быстро проиграли. Байден не сильный кандидат, но здесь играют роль и другие факторы. В нынешней Демократической партии слишком много внутренних противоречий», — рассказал политолог в беседе с RT.

Обращение Обамы в значительной степени рассчитано не столько на демократов, сколько на цветное население США, в первую очередь на афроамериканцев, считает Александр Домрин.

«У Байдена никакой особой программы нет, но он всё время напоминает, что он работал при первом президенте афроамериканского происхождения. Это сыграло большую роль на праймериз в южных штатах США. Однако у Байдена нет никаких шансов одолеть Трампа, хотя сейчас позиции республиканцев сильно ослабли из-за коронавируса», — пояснил Домрин.