Под юридическим прессом: сможет ли Трамп засудить американские СМИ за публикации о его «связях» с Россией

Избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд иск о клевете против телеканала CNN. Поводом стал материал, в котором утверждалось, что президент якобы готов принять помощь от России для своего переизбрания в ходе выборов 2020 года. Ранее Трамп предъявил иски к газетам The Washington Post и The New York Times, которые также обвиняли американского президента в «связях» с Россией.

Избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд иск о клевете против телеканала CNN. Поводом для разбирательства стал опубликованный в июле 2019 года на сайте CNN материал, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа якобы готов добиваться помощи России на президентских выборах 2020 года с целью переизбрания действующего президента.

Это уже третий подобный иск, предъявленный штабом Трампа к американским СМИ за последние недели, — ранее в суд были поданы исковые заявления против газет The Washington Post и The New York Times за публикацию материалов схожего содержания.

«Предвыборный штаб Трампа подал иск против CNN, а до этого — против The New York Times и The Washington Post с целью привлечь данные СМИ к ответственности за безответственное и ложное освещение событий, а кроме того, чтобы констатировать истинное положение дел: согласно докладу Роберта Мюллера, штаб Трампа не вступал в какие-либо взаимовыгодные соглашения или сговоры с Россией», — приводит портал Axios слова Дженны Эллис, старшего юрисконсульта избирательного штаба Дональда Трампа.

Проблема клеветы

Согласно американским законам о клевете, заявление, порочащее достоинство, принимается к рассмотрению судом лишь в том случае, если будет установлено, что человек или организация, распространившие его, действовали с умыслом. Из-за высокого доказательного порога в американской судебной системе иски о клевете зачастую отклоняются.

Дональд Трамп неоднократно сетовал на несовершенство законодательства в этой сфере. Так, в 2018 году после выхода книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» глава Белого дома заявил, что планирует поручить своей администрации «внимательнее разобраться» с законами о клевете.

«Мы крепко возьмёмся за американские законы о клевете, чтобы у людей, в адрес которых звучат заведомо ложные и клеветнические высказывания, была реальная возможность отстоять свои интересы в судебных органах. Нынешние законы о клевете — это просто обман и позор, в них не выражаются ни американские ценности, ни американская справедливость», — приводит слова Трампа The New York Times.

Сами американские СМИ называют свои действия законными и считают, что поступают в соответствии с положениями Конституции США о свободе слова и прессы, а желание Трампа привлечь их к ответственности именуют «нападками» на эти свободы.

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, многие американские СМИ распространяют заведомо ложные сведения о своих политических противниках, прикрываясь положениями Конституции США.

«Американский закон о клевете предполагает, что истец должен доказать, что информация, не соответствующая действительности, распространялась с преступным умыслом, чтобы навредить его репутации. В американском суде редко удаётся доказать факт клеветы, поэтому американские издания чувствуют себя комфортно, распространяя подобного рода информацию», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Однако адвокаты Трампа подчёркивают, что ложные утверждения не подпадают под действие поправок Конституции США, гарантирующих свободу слова.

«Конституция США не предусматривает защиту ложных заявлений. Соответственно, эти иски не окажут сковывающего влияния на свободу СМИ», — заявила Дженна Эллис в ответ на критику по поводу ущемления свободы СМИ.

Юрисконсульт избирательного штаба Трампа добавила, что канал CNN «взял курс на систематическое проявление предвзятости в отношении Штаба, с тем чтобы нанести ущерб его репутации и в конечном итоге добиться того, чтобы его кампания потерпела неудачу».

Штаб-квартира CNN, Атланта, штат Джорджия

Reuters

© Chris Aluka Berry

В беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев пояснил, что администрация Трампа почувствовала силы после провала попытки импичмента президента и теперь пошла в наступление на враждебные ему СМИ.

«Во время импичмента администрация Трампа ушла в глухую оборону, но после кульминации этого процесса перешла в наступление, сменив руководство американской разведки, поскольку источником педалирования вопроса о вмешательстве в выборы было американское разведывательное сообщество, которое бросило все силы для дискредитации президента», — отметил политолог.

Связи с Россией

Напомним, что Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией на протяжении всей президентской кампании и выборов 2016 года. О якобы имевшем место вмешательстве России в выборы заявили ряд руководителей спецслужб США, которые тогда представляли ещё не сменившуюся администрацию Барака Обамы.

В то же время в американских СМИ было растиражировано так называемое досье Стила, в котором утверждалось, что Кремль располагает некими компрометирующими материалами, с помощью которых контролирует Трампа.

Reuters

© Tom Brenner

В 2017 года году было открыто расследование связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, которое проводила комиссия Минюста США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование завершилось в марте 2019 года, по его итогам был выпущен доклад, в котором Мюллер отмечал, что каких-либо связей окружения Трампа с Кремлём за два года следствия установлено не было.

Но, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных доказательств, американские СМИ продолжают тиражировать версии о связях Трампа с Россией, а также о вмешательстве Москвы в выборы в США как об установленных фактах.

В конце февраля 2020 года The Washington Post и The New York Times снова заявили, что Россия вмешается в ход выборов президента США 2020 года, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа. При этом оба СМИ сослались на анонимные источники.

По словам Владимира Брутера, демократы продолжат использовать историю о связях с Россией против Трампа, чтобы помешать его президентской кампании, невзирая на отсутствие доказательств.

«Эти обмены обвинениями носят виртуальный характер, потому что достоверных фактов в таком деле быть не может. В данном случае фейковая информация становится политически важной, потому что стороны используют её друг против друга. История о связях с Россией будет доминирующей в обвинении демократов по отношению к Трампу, который, в свою очередь, будет заявлять о коррупции, если Джо Байден станет кандидатом от демократов. Стороны будут обмениваться подобными обвинениями, не утруждая себя доказательствами», — отметил эксперт.

При этом Владимир Васильев считает, что своими исками администрация Трампа хочет пресечь попытки американских медиа реанимировать эту тему.

«Это показательные иски, теперь администрация США будет вести активные действия, пресекать эту тему. Вполне возможно, что Трамп сможет добиться справедливости, учитывая нынешнюю расстановку сил в Верховном суде, и тем самым сможет приглушить в значительной степени критику в свой адрес или распространение идей, касающихся иностранного вмешательства в выборную кампанию 2020 года», — заключил эксперт.