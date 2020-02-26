Штаб Трампа подал иск против NYT за обвинения в сговоре с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск против газеты The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией».

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис.

Today, Team Trump filed a libel lawsuit against the New York Times over a story falsely reporting as fact a conspiracy with Russia.



Statement from @JennaEllisEsq, Senior Legal Adviser to Donald J. Trump for President, Inc. below. pic.twitter.com/qqjgSjtsGt — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) February 26, 2020

По её словам, подобные заявления «были и остаются на 100% ложными и клеветническими».

«В жалобе утверждается, что The New York Times знала о ложности (сообщений. — RT) во время публикации, однако сделала это с намеренной целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей», — отметила Эллис.

В апреле 2019 года советник американского президента Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.

По словам Трампа, расследование против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным.

В марте 2019 года американское Министерство юстиции передало конгрессу резюме по докладу Мюллера. В нём отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Как следует из документа, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству».