Кушнер: расследование «сговора» с Россией сильно навредило США

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Советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.
Кушнер: расследование «сговора» с Россией сильно навредило США
  • Reuters

«Посмотрите на то, что сделала Россия, купив какую-то рекламу на Facebook в попытках посеять разногласия... и это ужасно, но я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, оказали гораздо более сильное влияние на нашу демократию, чем какие-то объявления в Facebook», — сказал Кушнер во время интервью на саммите издания Time в Нью-Йорке.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы «получать информацию от россиян» во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

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