Адвокат Трампа: нет ничего плохого в получении информации от россиян

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не видит ничего плохого в том, чтобы «получать информацию от россиян» во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Нет ничего плохого в том, чтобы получать информацию от россиян. Это зависит от того, откуда она пришла», — сказал он.

По его словам, получение информации от России — это не преступление, хотя сам бы он не советовал кампании Трампа получать помощь от Москвы.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.