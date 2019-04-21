Адвокат Трампа: нет ничего плохого в получении информации от россиян

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани не видит ничего плохого в том, чтобы «получать информацию от россиян» во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире CNN.
Адвокат Трампа: нет ничего плохого в получении информации от россиян
  • Reuters

«Нет ничего плохого в том, чтобы получать информацию от россиян. Это зависит от того, откуда она пришла», — сказал он.

По его словам, получение информации от России — это не преступление, хотя сам бы он не советовал кампании Трампа получать помощь от Москвы.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

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