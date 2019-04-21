Адвокат Трампа: нет ничего плохого в получении информации от россиян
- Reuters
«Нет ничего плохого в том, чтобы получать информацию от россиян. Это зависит от того, откуда она пришла», — сказал он.
По его словам, получение информации от России — это не преступление, хотя сам бы он не советовал кампании Трампа получать помощь от Москвы.
Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.