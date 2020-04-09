Без шансов: почему Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор Берни Сандерс принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента США. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к сторонникам. Причиной стало слишком большое отставание от главного конкурента — бывшего вице-президента Джо Байдена. Эксперты отмечают, что после ряда поражений у Сандерса не было шансов догнать Байдена, к тому же в президентскую гонку вмешалась эпидемия коронавируса, которая бушует в США.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс снял свою кандидатуру от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Об этом он сообщил своим сторонникам в ходе видеотрансляции. По словам Сандерса, теперь выиграть внутренние выборы партии «практически невозможно», особенно в условиях пандемии коронавируса.

«Я не могу с чистой совестью продолжать кампанию, которая не приведёт к победе и способна помешать выполнению того важного дела, что требуется от всех нас в этот трудный час», — сообщил он во время прямой трансляции из своего дома в Вермонте.

Такое решение Берни Сандерс принял после ряда поражений на праймериз во Флориде, Мичигане и Северной Каролине. Согласно данным Associated Press, по состоянию на 7 апреля Берни Сандерс заручился поддержкой 914 делегатов, которые готовы были проголосовать за него на национальном съезде Демпартии.

При этом у его главного противника, бывшего вице-президента Джо Байдена, были голоса 1217 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Эксперты отмечают, что после ряда поражений, в особенности в ключевом штате Флорида, сократить разрыв у сенатора-социалиста шансов не было.

«Разрыв между ним и Байденом слишком велик, чтобы он смог его компенсировать в ходе оставшихся голосований в рамках праймериз. Это было совершенно нереально, поэтому он и вышел из этой гонки», — пояснил директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден

Reuters

© Mike Blake

Повторение 2016 года

Выход Берни Сандерса из президентской гонки прокомментировал Дональд Трамп. В своём сообщении в Twitter он написал, что Сандерсу не хватило голосов, которые оттянула на себя другой кандидат — сенатор Элизабет Уоррен. Также Трамп выразил мнение, что ситуация напоминает выборы 2016 года, когда Берни Сандерс уступил на праймериз Хиллари Клинтон.

«Берни Сандерс ВЫБЫЛ! Спасибо Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни по итогам супервторника победил бы почти во всех штатах! Вышло ровно то, чего хотели демократы и их Национальный комитет — то же, что и в случае с фиаско продажной Хиллари. Сторонникам Берни следует присоединиться к Республиканской партии. ОБМЕН!» — написал Трамп.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

Параллель с ситуацией на праймериз Демпартии перед выборами 2016 года отметил и доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Сандерс в 2016 году уже провёл провальную кампанию. Ещё тогда было очевидно, что руководство Демпартии играет на стороне Хиллари Клинтон. Самый позорный момент был, когда, поняв, что против него ведётся нечестная кампания, он всё равно призвал своих сторонников голосовать за Клинтон», — считает эксперт.

Триумфатор Джо

Теперь единственным кандидатом в президенты от Демократической партии остался экс-вице-президент Джо Байден. Бывший фаворитом с начала своего вступления в гонку весной 2019 года, Байден на первых голосованиях потерпел несколько крупных поражений.

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Это касалось голосований в штатах Нью-Гемпшир и Айова. Однако ситуация изменилась, когда пришло время праймериз и кокусов в южных штатах США. В ходе так называемого супервторника Джо Байден победил в девяти штатах из 14.

Американские СМИ отмечали, что такую убедительную победу Байдену принесли голоса проживающих на юге страны афроамериканцев, которые ассоциируют бывшего вице-президента с его соратником — Бараком Обамой.

Стоит отметить, что после своего решения выйти из президентской гонки Берни Сандерс поздравил Байдена, однако не выразил ему своей поддержки. В политической системе США выбывающие кандидаты-однопартийцы часто поддерживают более сильного, призывая своих сторонников голосовать за него. Так, о своей поддержке Байдена ранее заявили сошедшие с дистанции миллиардер Майкл Блумберг, сенаторы Элизабет Уоррен и Эми Клобушар.

Сандерс в своём обращении назвал соперника достойным человеком, с которым он надеется работать в будущем. При этом сенатор отметил, что не будет снимать своего имени с бюллетеней в штатах с предстоящими праймериз. Сандерс будет продолжать сбор делегатов, чтобы повлиять на платформу Демпартии на национальном съезде.

«А затем вместе, сплотившись, мы сможем нанести поражение Трампу, самому опасному президенту в современной американской истории», — приводит слова Сандерса телеканал CNBC.

Не получив прямой поддержки от Сандерса, Джо Байден сам призвал сторонников сенатора голосовать за себя, чтобы одержать победу над Дональдом Трампом. Об этом он написал в своём Facebook.

У сенатора-социалиста не было шансов набрать необходимое количество кандидатов и победить на национальном съезде Демпартии, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«После того как Байден стал брать один штат за другим после «супервторника», надежды для Сандерса на реальное выдвижение не оставалось. Кроме того, у него есть серьёзные проблемы со здоровьем, которые были выявлены в ходе праймериз», — отметил эксперт.

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Сейчас бывший вице-президент является максимально удобным кандидатом для руководства партии и её спонсоров, добавил Андрей Сидоров.

«Национальный и местные партийные комитеты будут делать ставку на человека, который более известен и занимает центристскую линию. Сандерс ассоциировал себя с левым, полусоциалистическим крылом Демпартии. Партийная система вряд ли смогла бы простить ему лозунги о всеобщей бесплатной системе здравоохранения и повышении налогов для богатых американцев», — пояснил политолог.

Как в случае с праймериз 2016 года, Берни Сандерс не пользовался поддержкой административного ресурса в лице местных партийных организаций, отметил Домрин.

«Сандерса поддерживали в основном молодые люди, либеральная профессура, но этого мало. Основная масса демократического электората, в том числе профсоюзы и цветное население, ориентируется на центризм Байдена», — подчеркнул эксперт.

Однако, считает Александр Домрин, на ситуацию с президентскими выборами оказывает серьёзное влияние эпидемия коронавируса, особенно сильно ударившая по США.

«Неизвестно, насколько тяжелы будут потери среди американцев и насколько смогут раскрутить это противники Трампа. У нынешнего президента сейчас появились серьёзные проблемы, связанные с тем, что коронавирус ударил по экономике, поэтому он пытается залить этот пожар деньгами», — отметил эксперт.

Юрий Рогулёв отметил, что в условиях пандемии кандидатам будет трудно вести свои избирательные кампании.

«Съезды партий состоятся только в конце лета. Ждать ещё долго, а Байден сидит дома, на карантине. Он не ведёт никакой политической деятельности. Сможет ли он таким образом сохранить свою популярность — неизвестно», — заключил политолог.