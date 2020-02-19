«Подходит на роль олигарха»: сможет ли миллиардер Майкл Блумберг стать лидером демократов на выборах 2020 года

Бывший мэр Нью-Йорка и финансовый магнат Майкл Блумберг намерен серьёзно укрепить свои позиции в президентской гонке. Как сообщают американские СМИ, предприниматель потратил $124 млн на свою рекламную кампанию, которая будет проходить в 14 штатах, где проводятся одновременные праймериз — так называемый «супервторник». Конкуренты Блумберга среди демократов уже обвинили его в попытке «купить выборы», а их сторонники стали называть магната «олигархом». С точки зрения экспертов, внушительные финансовые вливания вовсе не гарантируют Блумбергу лидерство среди демократических кандидатов. При этом, как отмечают аналитики, верхушка партии в последнее время делает ставку именно на него, поскольку рейтинги Джо Байдена, долгое время считавшегося наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих выборах, в последнее время существенно снизились.

Бывший мэр Нью-Йорка и финансовый магнат Майкл Блумберг, по данным LA Times, потратил более $124 млн в 14 штатах на политическую рекламу в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

Эта сумма многократно превышает расходы на рекламные кампании других кандидатов — например, лидера гонки среди демократов сенатора Берни Сандерса. Он потратил всего $10 млн на рекламу в штатах, которые будут принимать участие в дне одновременного голосования, намеченном на 3 марта.

В политической системе США этот день называется «супервторник» и проходит в феврале или марте в год президентских выборов. В «супервторник» избираются делегаты-выборщики от штатов на съезды, где определяются кандидаты в президенты от всех партий. Именно в день одновременного голосования выбирается больше делегатов, чем в любой другой период предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты победа в этот день имеет очень большое значение.

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В 2020 году в нём будут принимать участие 16 штатов, включая такие крупные и политически влиятельные регионы, как Калифорния и Техас. Приближение «супервторника» говорит о том, что внутрипартийные выборы скоро закончатся, а избирательные кампании перейдут в индивидуальную стадию.

Так, к 17 марта уже будут назначены более 60% делегатов-выборщиков, а их предпочтения станут известны к раунду праймериз в штате Милуоки. Таким образом, к середине марта уже определится кандидат, предпочтение которому отдаёт большинство партийных выборщиков.

Традиционно на этой стадии предвыборной гонки продолжать участие в ней могут только кандидаты с высоким уровнем национальной поддержки или же те, кто располагает внушительными личными ресурсами на поддержание собственной кампании.

Миллиардер без харизмы

Майкл Блумберг — политик и бизнесмен, состояние которого оценивается в $54,1 млрд. Он занимает девятое место в рейтинге миллиардеров Forbes. В 1981 году Блумберг основал компанию Bloomberg LP, которая занималась организацией и продажей аналитических данных для участников фондового рынка. Сегодня Bloomberg — одно из ведущих медиаагентств мира, которое включает в себя службу новостей, несколько телеканалов, издательство и интернет-портал.

Пересчёт бюллетеней на праймериз Демократической партии

AFP

© JIM WATSON

Кроме того, Блумберг в 2002—2013 годах был мэром Нью-Йорка. Стоит отметить, что в первый раз на этот пост он избирался от Республиканской партии, потратив на кампанию $74 млн.

В текущую предвыборную гонку магнат вступил гораздо позже других участников — в ноябре прошлого года. На тот момент уровень его поддержки, по данным агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics (RCP), не превышал 3%.

Однако спустя три месяца нью-йоркский миллиардер существенно укрепил свои позиции — по данным опросов, проведённых со 2 по 16 февраля, за него готовы проголосовать уже почти 15% зарегистрированных избирателей. Таким образом, он стал кандидатом «первого эшелона» от демократов, войдя в тройку лидеров, которую возглавляет Берни Сандерс с 24,8% потенциальных голосов.

Вторую строчку в этом списке занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 17,8% поддержки, хотя совсем недавно именно он был безоговорочным лидером среди демократических кандидатов.

Американские СМИ отмечают, что Блумбергу удалось серьёзно упрочить свои позиции во многом за счёт слабости Байдена как лидера, а также благодаря своим внушительным личным ресурсам. Так, компания Advertising Analytics, которая следит за финансированием избирательных кампаний политиков, отметила, что Блумберг уже потратил в общей сложности $363 млн на рекламу на телевидении и радио.

Издание The Intercept сообщает, что рекламные кампании Блумберга существенно повлияли на финансовые показатели таких медиахолдингов, как Sinclair Broadcast Group, Nexstar Media Group, Gray Television и Meredith Corporation, которые владеют множеством местных телеканалов и студий в различных штатах США. После вступления миллиардера в борьбу за президентский пост акции этих телевизионных холдингов прибавили в цене, сообщает канал CNBС.

Аналитики отмечают, что Блумберг пытается «затопить» избирательное поле деньгами, поскольку у него нет перманентного лояльного электората, который поддерживал бы его на протяжении многих лет.

«В этом смысле он отличается от Берни Сандерса, у которого есть ядро преданных сторонников. Сейчас опросы показывают, что кто-то будет готов за него голосовать, но говорить о том, что у Блумберга есть какая-то команда, которая его поддерживает, нельзя. В этом и заключается основная проблема. Никто не может сказать, что Блумберг — харизматичный общенациональный лидер», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

В свою очередь политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что Блумберг — наиболее перспективный кандидат среди других демократов.

«Он такой же, как и Трамп, и далеко не случайно Блумберг шёл в мэры Нью-Йорка от республиканцев и просидел на этом посту три срока. Потом он понял, что от республиканцев выдвинуться в президенты не получится, и перешёл в оппозицию. То же самое в своё время сделал и Трамп, который восемь лет представлял демократов, а когда встал вопрос о президентском кресле, он понял, что от демократов ему ничего не светит, и перешёл в стан республиканцев. По моему мнению, из ныне представленных кандидатов наиболее выгодно выглядит именно Блумберг», — отметил эксперт.

Американский олигарх

Стремительное усиление позиций Майкла Блумберга не осталось без внимания его главных соперников. Так, Джо Байден в интервью каналу NBC заметил, что, располагая значительным состоянием, «можно купить много рекламы, но свои ошибки не скрыть».

Майкл Блумберг и Дональд Трамп

AFP

© Brendan SMIALOWSKI

В атаку на миллиардера пошёл и нынешний лидер среди кандидатов от Демпартии США Берни Сандерс.

«Для меня демократия — это когда у одного человека один голос, а не когда Блумберг или кто-то другой тратит сотни миллионов долларов, пытаясь купить выборы», — заявил Сандерс, выступая перед сторонниками на субботнем митинге в Денвере.

При этом сторонники Блумберга и других демократов-центристов отвергают обвинения со стороны Берни Сандерса и его коллеги по социал-демократическому блоку Элизабет Уоррен. Особенно поддерживающих миллиардера демократов возмутил термин «олигарх» — именно так Блумберга начали называть в соцсетях сторонники Сандерса и Уоррен.

I’m seeing more & more Bernie and Warren partisans level this ‘oligarch’ epithet at Bloomberg. It’s a term generally used to describe corrupt & murderous Russians who got rich from their connections to Yeltsin & Putin. Employing it against Bloomberg is doing Trump a big favor. https://t.co/kdX2FO3hJQ — Jeff Stein (@SpyTalker) February 14, 2020

«Я вижу, что всё больше сторонников Берни и Уоррен используют применительно к Блумбергу эпитет «олигарх». Обычно так называют россиян, причастных к коррупции и убийствам и разбогатевших благодаря связям с Ельциным и Путиным. Применять это слово в отношении Блумберга — значит оказывать большую услугу Трампу», — написал в своём Twitter журналист издания Newsweek Джефф Стейн.

Однако поддерживающие левых политиков пользователи соцсетей раскритиковали Стейна за попытку поделить олигархов на «плохих русских» и положительного Блумберга и указали журналисту, что миллиардер — эталонный представитель политической олигархии.

«Он разбогател благодаря своим связям на Уолл-стрит. Он владеет огромной долей СМИ и купил кучу политиков. Он олигарх и есть», — отметил один из пользователей Twitter.

«Русские не уникальны, это слово не должно принадлежать только им. Сомневаюсь, что Платон бы это одобрил», — написал другой участник дискуссии, напомнив, что этот термин появился ещё в античной Греции.

«Тот аргумент, что «Блумберга нужно сделать президентом, потому что слово «олигарх» вызывает неприменимые к нему славянские ассоциации», — это просто отборная чушь», — подчеркнул ещё один участник спора.

«Байден — слабый кандидат»

С точки зрения Юрия Рогулёва, Майкл Блумберг вполне соответствует классической трактовке понятия «олигарх».

«Блумберг был мэром Нью-Йорка. Будучи одним из богатейших людей в мире, он имеет все возможности влиять на политические процессы. Он — владелец одного из крупнейших информационных агентств США. Человек, который обладает такими деньгами и политическим весом, вполне подходит на роль олигарха», — отметил политолог.

Кандидаты в президенты от Демократической партии США

Reuters

© Brian Snyder

При этом, как подчёркивает Юрий Рогулёв, внушительные денежные средства вовсе не гарантируют Блумбергу, что именно он станет итоговым победителем праймериз.

«Да, у него колоссальные возможности по рекламной кампании, но это не обеспечивает ему позицию основного кандидата от демократов», — считает эксперт.

Кроме явного финансового преимущества Блумберга, очевидно и то, что руководство Демпартии начало продвигать его в качестве лидера на замену сдающему позиции Джо Байдену, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Демократическую верхушку, естественно, не устраивает левое крыло и Берни Сандерс, который лишь номинально является членом Демпартии. В последнее время складывается ощущение, что Байден — слабый кандидат», — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня Демократическая партия осознаёт, что в политическом плане цена этих выборов огромна.