Чужой среди своих: как демократ Берни Сандерс стал лидером опросов перед первыми праймериз в США

За неделю до начала праймериз Берни Сандерс занял первое место по уровню поддержки среди демократических кандидатов в штате Айова. Об этом свидетельствуют данные соцопросов. В отличие от дебатов, первые праймериз — это полноценное голосование, результаты которого могут серьёзно повлиять на позиции того или иного кандидата. Аналитики отмечают, что текущая кампания Сандерса проходит «с большим энтузиазмом». Однако, как считают эксперты, у демократа-социалиста, который нравится молодёжному электорату, не так много шансов стать соперником Трампа на выборах. По мнению политологов, его идеи «слишком левые» для демократического истеблишмента.

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс опередил других кандидатов за неделю до начала праймериз в штате Айова на 7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого газетой The New York Times и Сиенским колледжем.

Согласно результатам, за Cандерса готовы проголосовать 25% членов партийного собрания в Айове, которые будут принимать участие в предстоящих праймериз. Второе место в опросе занял экс-мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич, которого поддерживают 18% респондентов, бывший вице-президент Джо Байден оказался на третьем месте с 17% голосов.

Сенатор Элизабет Уоррен набрала 15% потенциальных голосов и заняла четвёртое место. Остальным кандидатам не удалось преодолеть порог в 10%.

Голосование в Айове назначено на 3 февраля. Оно станет первым официальным волеизъявлением в рамках праймериз, которые, как отмечают эксперты, крайне важны для демократических кандидатов: их результат может определить дальнейший ход избирательной кампании и критическим образом повлиять на шансы того или иного политика стать единым кандидатом от Демпартии на выборах 2020 года.

Это связано с тем, что на первые праймериз СМИ американские избиратели обращают больше внимания, поэтому удачный старт способствует дальнейшей успешной кампании, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Сегодня Сандерс весьма успешен, его избирательная кампания, как и в прошлый раз, проходит с большим энтузиазмом. Он на протяжении последнего месяца по общенациональным опросам обошёл Байдена, потому что американский избиратель устал от формальных, двуличных политиков. Но руководство Демпартии делает ставку на Байдена, у которого достаточно вялая кампания и которого избиратели поддерживают довольно формально», — констатирует Рогулёв.

Кандидат от молодёжи

Аналитики отмечают, что платформа Сандерса находит отклик в основном среди протестного электората, молодёжи, которая считает, что капитализм и либеральная демократия не соответствуют их видению.

Берни Сандерс пользуется популярностью в этих кругах благодаря тому, что открыто причисляет себя к политикам социал-демократического толка и симпатизирует левым идеям, которые набирают популярность в США.

В октябре 2019 года опрос социологической службы YouGov показал, что 70% американских миллениалов (тех, кто родился после 1985 года. — RT) проголосовали бы за политика-социалиста, а среди «поколения Z» (родившихся после 2000 года. — RT) этот показатель составил 64%.

«Это говорит о глубинных изменениях в американском обществе, партийной политической системе, которые происходят на протяжении десятилетий после окончания холодной войны. В США есть запрос на необычных кандидатов с новыми свежими идеями, и Берни Сандерс выступает в качестве такового», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Напомним, что ещё в 1988 году, будучи мэром города Берлингтона, Сандерс в составе делегации США приехал в СССР налаживать отношения между двумя государствами. Рабочую поездку политик решил совместить с медовым месяцем: больше недели Сандерс с супругой провели в Ярославле.

Неудобные взгляды

Несмотря на устойчивые показатели в рейтингах, соперники Сандерса не оставляют попыток ослабить его позиции. Так, сенатора раскритиковали после того, как его избирательный штаб разместил в своём Twitter видеозапись, на которой его поддерживал популярный телеведущий и комментатор Джо Роган.

“I think I'll probably vote for Bernie... He’s been insanely consistent his entire life. He’s basically been saying the same thing, been for the same thing his whole life. And that in and of itself is a very powerful structure to operate from.” -Joe Rogan pic.twitter.com/fuQP0KwGGI — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 23, 2020

«Я, скорее всего, проголосую за Берни… Всю жизнь он был невероятно последовательным. Всю жизнь он говорил, по сути, одно и то же и выступал за одни и те же идеи. И это само по себе уже очень мощная основа для дальнейшей деятельности», — говорит Джо Роган на записи.

Стоит отметить, что Роган — один из самых популярных ведущих в США: число подписчиков на его YouTube-канале превышает 7 млн. Гостями его программ становились такие известные личности, как миллиардер Илон Маск, астрофизик Нил Тайсон, популярный конспиролог Алекс Джонс, голливудские актёры Эдвард Нортон и Роберт Дауни — младший, а также Берни Сандерс.

При этом Джо Роган неоднократно заявлял, что не приемлет существующую в США культуру политкорректности, высказанные им точки зрения неоднократно осуждала прогрессивная общественность.

В частности, в 2017 году Роган, сам практикующий единоборства и неоднократно комментировавший на телевидении схватки UFC, заявил, что считает неправильным участие в женских боях спортсменов-трансгендеров.

Это высказывание ведущего припомнили ЛГБТ-активисты после того, как Сандерс разместил в своём Twitter ролик со словами поддержки от Рогана. Так, критике кампанию сенатора подвергло одно из ведущих неолиберальных НКО MoveOn.

It's one thing for Joe Rogan to endorse a candidate. It's another for @BernieSanders’ campaign to produce a video bolstering the endorsement of someone known for promoting transphobia, homophobia, Islamophobia, racism and misogyny. — MoveOn (@MoveOn) January 25, 2020

«Мы призываем сенатора Сандерса и его предвыборный штаб извиниться и прекратить благодарить Рогана за поддержку. Мы солидарны со всеми, чьи чувства были оскорблены», — заявил MoveOn в своём Twitter.

«Его идеи слишком левые»

Несмотря на неплохие показатели Сандерса, полученные в ходе соцопросов, аналитики всё-таки сомневаются, что политик сможет претендовать на то, чтобы стать единым кандидатом от демократов.

По словам Юрия Рогулёва, нападки на Сандерса со стороны неолиберального истеблишмента и смежных активистских групп объяснимы, так как он является левым политиком, который критикует власть, крупный капитал, банки, выступает за решение социальных проблем и улучшение жизни.

Митинг в поддержку Берни Сандерса

AFP

© STEPHEN MATUREN

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Сидоров.

«Берни Сандерс взывает не к абстрактным американцам и меньшинствам, а к занятым в производственном секторе гражданам, которые страдают от глобализации. Демократы не пойдут на то, чтобы Сандерс стал единым кандидатом. Его идеи слишком левые, поэтому для них самая удобная фигура — центрист Байден, который олицетворяет традиционную Демократическую партию», — констатировал Сидоров.

Политологи напоминают, что Сандерс уже принимал участие в президентских выборах в 2016 году, однако тогда он проиграл во внутрипартийной борьбе Хиллари Клинтон, которая в итоге и стала кандидатом от Демократической партии.

В 2016 году портал WikiLeaks опубликовал внутренние документы и переписку национального комитета этой политической силы, из которых следовало, что партийная верхушка активно продвигала Клинтон в ущерб Сандерсу, вместо того чтобы утвердить наиболее популярного среди избирателей кандидата.

Аналитики не исключают, что в ходе текущей предвыборной гонки эта ситуация может повториться даже несмотря на то, что Сандерс довольно популярен среди избирателей.

«Берни Сандерс будет лидировать до тех пор, пока Национальный комитет Демократической партии не уберёт его точно так же, как это было в 2016 году, когда выдвинули Хиллари Клинтон», — прогнозирует Андрей Сидоров.

Юрий Рогулёв, в свою очередь, называет Сандерса чужим человеком для руководства национального комитета и элиты Демпартии, потому что он по своим взглядам больше социал-демократ в европейском плане, чем американский демократ.

«Его в США считают по большей части независимым кандидатом, хотя он демократ. Это ещё раз демонстрирует, что в Демпартии существует кризис программы. Партия в целом сильно сместилась вправо при Билле Клинтоне, когда тот взял курс на финансовое регулирование, сокращение дефицита, расходов, уменьшение большого правительства. Сегодня демократы мечутся, потому что если они дальше пойдут по этому пути, то практически не будут отличаться от республиканцев», — заключил эксперт.