«Партии находятся в кризисе»: почему Байден сохраняет лидерство среди кандидатов-демократов

Данные американских соцопросов показывают, что бывший вице-президент США Джо Байден сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Несмотря на критику со стороны однопартийцев, а также «украинское дело», политик продолжает пользоваться поддержкой избирателей-демократов. По мнению экспертов, у Байдена просто нет достойных соперников, поскольку партии прекратили продвигать новых политиков на лидирующие позиции. При этом эксперты полагают, что у демократов будет мало шансов победить Дональда Трампа, если состояние экономики не изменится в худшую сторону.

Бывший вице-президент США Джо Байден по-прежнему остаётся наиболее вероятным победителем праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Об этом свидетельствуют данные агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics.

По результатам опросов таких социологических фирм, как Harvard Harris Poll, Emerson а также изданий The Hill и Economist, за Джо Байдена готовы проголосовать 29,7% зарегистрированных избирателей Демократической партии.

Таким образом, поддержка политика сохраняется на уровне свыше 25%, несмотря на то, что он, как и его сын Хантер, стал одним из фигурантов крупного коррупционного скандала, связанного с деятельностью семьи Байденов на Украине.

Несмотря на текущие данные соцопросов, расклад с кандидатами от Демпартии ещё может кардинально поменяться, считают аналитики.

«Момент истины наступит 3 февраля, когда состоится предпартийное собрание кандидатов в штате Айова, и 11 февраля, когда пройдут первичные выборы в Нью-Гэмпшире. Первые этапы выборов принципиально важны, поскольку в этот момент и формируется лидер гонки. В данном случае неудачный старт может повлиять и на всю остальную кампанию», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Возражения слева

Однако, несмотря на уверенные показатели Байдена в рейтингах, не все политики-демократы готовы принять его как компромиссную фигуру. Так, член палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес заявила, что Байден не отвечает запросам молодых избирателей, а также голосующих за демократов латино- и афроамериканцев.

Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, 21 декабря 2019 года

Reuters

© Monica Almeida

«В любой другой стране мира мы с Джо Байденом не состояли бы в одной партии, но в Америке это так», — сказала Окасио-Кортес.

Напомним, политик была избрана в конгресс в ходе промежуточных выборов 2018 года и стала лицом набирающего популярность левого крыла Демпартии, представители которого открыто поддерживают социализм.

Окасио-Кортес критикует Байдена не впервые. Так, в апреле она отметила, что политическая платформа бывшего вице-президента, основанная на возвращении к временам президентства Барака Обамы, неактуальна, поскольку не направлена на решение вопросов, волнующих американскую молодёжь.

«Я понимаю, почему людей воодушевляет мысль о возвращении в старые добрые времена Обамы и его вице-президента, — сказала Окасио-Кортес. — Это навевает приятные воспоминания, но я не хочу возвращаться в прошлое. Я хочу идти вперёд».

Она, в свою очередь, поддержала кандидатуру сенатора Берни Сандерса — ещё одного активного сторонника идей социализма. В случае своей победы Сандерс обещает американцам сделать общедоступной систему медицинского страхования, а также субсидировать высшее образование.

Сам Сандерс, как и его молодые соратники, также критикует Байдена за политическую платформу и взгляды. Так, 6 января в интервью CNN Берни Сандерс раскритиковал Джо Байдена за то, что в прошлом тот проголосовал за использование Вооружённых сил США в Ираке, а также за принятие Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), что негативно сказалось на американской промышленности и уровне безработицы.

«Думаете, это хорошо отразится на результатах в Мичигане, Висконсине или Пенсильвании? Если мы намерены победить Трампа, нам нужна высокая явка. Для этого нужны энергия и воодушевление. Едва ли такой послужной список позволит создать импульс, необходимый для победы над Трампом», — отметил Сандерс.

Стоит отметить, что в настоящий момент Берни Сандерс — наиболее вероятный противник Байдена на демократических праймериз: за него готовы проголосовать 20% избирателей.

«Любовь невозможно купить за деньги»

Что касается других кандидатов от Демпартии, то они планируют потеснить Байдена с помощью существенных денежных вливаний в свои избирательные кампании, констатируют политологи. В частности, как сообщает газета The New York Times, сделать это собирается бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который вступил в предвыборную гонку в конце ноября.

Дональд Трамп перед избирателями, 3 января 2020 года

Reuters

© Eva Marie Uzcategui

Газета сообщает, что Блумберг собирается потратить $10 млн на рекламный ролик, трансляция которого запланирована во время перерыва финального матча Суперкубка американской Национальной футбольной лиги — одного из наиболее популярных телевизионных событий в США. В шоу, транслируемом во время перерыва, принимают участие известные артисты, а компании представляют новые флагманские товары.

Также по теме Крайние мэры: сможет ли Майкл Блумберг составить конкуренцию Трампу на президентских выборах Участие финансового магната и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской кампании от Демократической партии говорит о...

На данный момент за Майкла Блумберга готовы проголосовать лишь 5,8% избирателей-демократов, поэтому такая реклама будет для него не лишней — например, в прошлом году матч одновременно смотрели 100 млн американцев.

Впрочем, аналитики скептически оценивают перспективы такого подхода.

«Любовь избирателей невозможно купить за деньги. Блумберг никогда не был общенациональным политическим лидером, он пользовался уважением, авторитетом в Нью-Йорке, но не более того, поэтому он не сможет составить реальную конкуренцию другим кандидатам», — подчеркнул в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Иной точки зрения придерживается Владимир Васильев.

«Фактор денег может повлиять на данную ситуацию, поскольку сейчас большинство кандидатов не стремится расходовать крупные суммы на начальные этапы кампании, они придерживаются осторожной, неагрессивной тактики, сосредотачиваясь на ключевых штатах и рассчитывая на длительную предвыборную гонку», — предположил Васильев в разговоре с RT.

Стоит отметить, что прибегнуть к аналогичной «рекламе» готов и действующий президент США Дональда Трамп. Издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что им уже оплачено 60 секунд эфирного времени в перерыве финала Суперкубка 2 февраля стоимостью $10 млн.

При этом, с точки зрения Владимира Васильева, подобный пиар действующему хозяину Белого дома не нужен, поскольку Трамп уже определил стратегию борьбы против своего наиболее вероятного соперника.

«Трамп будет говорить, что Байден — политик вчерашнего дня, а также раскрутит коррупционную составляющую и связь с администрацией Обамы. Кроме того, после поражения на выборах 2016 года в Демпартии усилились социалисты вроде Берни Сандерса. Байдену нужно будет приложить огромные усилия, потратить немало политического капитала и энергии, чтобы добиться номинации от Демократической партии», — считает Васильев.

В свою очередь, Юрий Рогулёв говорит о «безальтернативности» кандидатуры Байдена. Аналитик объясняет такой расклад тем, что до недавнего времени в политической системе США партии выполняли важнейшую функцию поиска новых кандидатов, лидеров в формировании политической элиты, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

«Сегодня эта функция ослабла, партии испытывают кризис. Ослабление произошло не только в Демократической партии, но и в Республиканской, поэтому Трамп пришёл к власти, хотя он никакого отношения к политике не имел. Политические деятели, которые ассоциируют себя с той или другой партией, теряют популярность, поскольку избиратели от них устали», — пояснил эксперт.

По его мнению, главный соперник Трампа и возможное препятствие на пути к его переизбранию — вовсе не Джо Байден или Майкл Блумберг, а американская экономика.

«Если она будет развиваться так же, как это происходит сейчас, то никакой Байден Трампу не помешает. Если же возникнут осложнения с Китаем, продолжатся торговые войны и это негативно отразится на экономике, то Байден и другие кандидаты от Демпартии будут иметь больше возможностей для манёвра и борьбы с Трампом», — заключил Рогулёв.