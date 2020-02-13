Демократическая поддержка: как американцы оценивают шансы Трампа на переизбрание

Более половины американских избирателей считают, что Дональд Трамп в 2020 году будет избран на новый президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Monmouth University. Тем временем бывший лидер рейтингов популярности среди демократов Джо Байден потерпел на праймериз второе поражение подряд. В свою очередь, кандидатура лидирующего пока Берни Сандерса не устраивает руководство Демпартии, отмечают эксперты. Политологи считают, что шансы Трампа на победу высоки из-за раздробленности в рядах демократов.

Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок, считают 66% американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Monmouth University, проведённого в США с 6 по 9 февраля.

Из них 27% считают, что президент определённо выиграет выборы, и ещё 39% заявили, что ему, вероятно, удастся одержать победу.

22% респондентов считают, что Трамп, скорее всего, проиграет кандидату от Демократической партии на выборах 2020 года, и всего 6% избирателей уверены, что 45-й президент точно проиграет.

При этом 42% опрошенных считают, что нынешний хозяин Белого дома должен быть переизбран, а 55% заявили, что его место должен занять другой политик, независимо от партийной принадлежности.

Результаты опроса также продемонстрировали, что сторонники Трампа более уверены в его переизбрании, чем оппозиционеры — в возможной победе своего кандидата.

Так, 59% избирателей-республиканцев считают, что их кандидат одержит победу на президентских выборах в ноябре, тогда как среди демократов в этом уверены лишь 11%.

Демократический разворот

Стоит отметить, что результаты опроса были опубликованы накануне первых праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Нью-Гемпшир. Этот регион считается традиционным оплотом демократов, и волеизъявление в этом штате демонстрирует предпочтения избирателей, голосующих за демократов.

Берни Сандерс на праймериз в Нью-Гемпшире

Reuters

© Mike Segar

Победу на праймериз одержал сенатор Берни Сандерс. Результаты с 90% участков для голосования свидетельствуют, что ему отдали предпочтение около 26% избирателей (свыше 70 тыс. человек). Платформа Сандерса находит отклик в основном среди молодёжи и протестного электората, которые считают, что капитализм и либеральная демократия не соответствуют их видению.

Берни Сандерс пользуется популярностью в этих кругах благодаря тому, что открыто причисляет себя к политикам социал-демократического толка и симпатизирует левым идеям, которые набирают популярность в США.

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Второе место занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, набравший 24,4% голосов. Третье место по результатам голосования получила сенатор Эми Клобушар — 19,8%.

Американские СМИ особо отмечают крайне низкий результат бывшего вице-президента Джо Байдена, которому удалось набрать лишь 8,4% голосов и занять пятое место. Байден с момента своего вступления в гонку за президентское кресло лидировал среди других кандидатов от Демпартии, согласно многочисленным опросам общественного мнения и аналитическим прогнозам.

Однако результаты первых голосований рисуют противоположную картину: 8,4% голосов в Нью-Гемпшире — это уже второе подряд поражением Байдена. До этого на голосовании в штате Айова бывший вице-президент и соратник Барака Обамы получил 15,8% голосов и занял четвёртое место, уступив Сандерсу, Буттиджичу и Элизабет Уоррен.

Первые партийные праймериз продемонстрировали, что у Демпартии нет лидера, а Байден, которому прочили победу, является политиком вчерашнего дня, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Практика показывает, что практически ни один кандидат от Демпартии не становился выдвиженцем, если на первых праймериз проигрывал, что является не самым лучшим свидетельством для перспектив Байдена. В результате подтасовок голосов в первую тройку прошёл Пит Буттиджич, который точно так же, как и Байден, представляет центристское крыло. После этих праймериз видны тенденция Демократической партии на обновление актива, желание выдвинуть новых молодых политиков», — отметил эксперт.

Владимир Васильев добавил, что результат первых праймериз наглядно подтвердил, что политики с левыми взглядами укрепляют свои позиции в Демпартии.

«Но это не устраивает верхушку партийного руководства, которое попытается, как и в 2016 году, остановить прорыв Сандерса, поскольку такая политическая фигура может расколоть партию ещё больше», — пояснил политолог.

То, что Джо Байден не может стать единым кандидатом от Демпартии, было понятно с самого начала, поскольку демократы делают ставку на этнические, религиозные и сексуальные меньшинства, отметил в разговоре с RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Плюс Байдена заключался лишь в том, что он был вице-президентом при популярном главе государства афроамериканского происхождения, по остальным параметрам он проигрывает своим более ярким соперникам — Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен», — отметил эксперт.

Усиление Трампа

Сам Дональд Трамп накануне голосования в Нью-Гемпшире, выступая перед своими сторонниками, заявил, что все, кто голосует за демократов, отдают свой голос слабым кандидатам.

Голосование на праймериз в Нью-Гемпшире 11 февраля

Reuters

© Rick Wilking

«Если хотите завтра проголосовать за слабого кандидата, то вперёд. Выберите кого-нибудь. Выберите самого, на ваш взгляд, слабого кандидата. Я не знаю, кто это», — снисходительно прокомментировал праймериз Трамп.

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В тоже время политтехнологи и стратеги избирательной кампании Дональда Трампа остались довольны результатами двух голосований: Берни Сандерса удобно атаковать из-за его приверженности социалистическим идеям, а Пит Буттиджич является безликим кандитатом.

«Берни Сандерс похож на нелепого дедушку, которого вы пытаетесь избегать на семейном пикнике. А мэр Пит Буттиджич — десятый человек, которого вы подключаете к конференц-связи при найме консалтинговой фирмы. Ни у одного из них нет достаточно больших идей, чтобы сравниться с президентом Трампом», — приводит канал NBC слова Джейсона Миллера, помощника Трампа по вопросам коммуникационной стратегии во время предвыборной кампании 2016 года.

При этом более удобным противником для штаба 45-го президента является всё-таки Сандерс, говорят люди из его окружения.

«Если уж на то пошло, республиканцы сейчас пытаются поддержать Берни. Они отмечают, что ему вставляют палки в колёса. Мне кажется, для разжигания недовольства внутри Демократической партии республиканцам даже не обязательно что-то говорить, но они всё равно занимаются небольшим троллингом в пользу Берни», — сообщил NBC один из функционеров избирательного штаба Трампа.

Импичмент и расследование Мюллера о связях с Россией пошло президенту на пользу, поскольку сплотило вокруг него Республиканскую партию, отметил Владимир Васильев.

«Фигура Трампа всё больше начинает довлеть над демократами, соответственно, Демпартия начинает искать такого кандидата, который смог бы одержать победу над ним… Но у Республиканской партии уже есть мощные аргументы против Байдена и всех, кого ему могут выставить на замену», — считает эксперт.

Трамп, чувствуя слабость Демпартии, останется верен себе и своим избирателям, отметил Александр Домрин.