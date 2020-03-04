В бой идут одни старики: чем завершился «супервторник» для кандидатов в президенты США от демократов

Основными претендентами на место кандидата в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии являются бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Таковы предварительные итоги «супервторника», самого важного дня американских праймериз. 3 марта Байден одержал победу в десяти штатах, а Сандерс — в трёх. Как полагают эксперты, наибольшие шансы на итоговую победу на предварительных выборах в Демпартии имеет экс-представитель администрации Барака Обамы. Глава Белого дома Дональд Трамп поиронизировал над результатами Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен, которых он назвал главными неудачниками дня.

В Соединённых Штатах Америки состоялся «супервторник» — день, когда в целом ряде штатов проходят внутрипартийные выборы претендента на пост кандидата в президенты. Победа на этих праймериз играет определяющую роль в предвыборной гонке.

3 марта предварительные выборы прошли в 14 штатах (это Алабама, Арканзас, Вермонт, Вирджиния, Массачусетс, Мэн, Миннесота, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта), а также на одной неинкорпорированной неорганизованной территории США — Американском Самоа. Именно здесь свою единственную победу одержал бывший мэр Нью-Йорка и финансовый магнат Майкл Блумберг.

Действующий президент США Дональд Трамп не смог обойти стороной подобный «успех» и вновь поиронизировал над ростом политика. Ранее глава Белого дома заявлял, что Блумберг просил себе подставку во время теледебатов.

«Главный неудачник сегодня — однозначно Мини-Майк Блумберг: «политические» консультанты его просто прокатили, $700 млн вылетели в трубу, а в результате ему досталось лишь прозвище Мини-Майк и полностью разрушенная репутация. Так держать, Майк!» — написал он.

На этом Трамп не успокоился и опубликовал видеозапись, на которой Блумберг ест пиццу, после чего облизывает свои пальцы. По мнению американского лидера, такое поведение «антисанитарно» и представляет опасность для окружающих.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Ещё одной мишенью для атак со стороны Трампа стала сенатор Элизабет Уоррен, которая занимала в ходе голосований в «супервторник» максимум третье место, проиграв даже в своём родном штате Массачусетс.

«Другой неудачницей вечера, помимо Мини-Майка, стала Элизабет Уоррен по прозвищу Покахонтас. В своём родном штате Массачусетс она и близко не подошла к победе. Теперь Уоррен может расслабиться и выпить с мужем хорошего холодного пива!» — написал Трамп.

Между тем основная борьба в Демократической партии развернулась между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом.

Согласно подсчётам, Байден одержал победу по меньшей мере в девяти штатах, главным из которых можно назвать Техас, который направляет на съезд выборщиков 228 делегатов. Также по итогам обработки 85% голосов ожидается его победа в десятом штате — Мэн.

При этом на счету Сандерса победы в Вермонте, Колорадо и Юте. Кроме того, он, по предварительным подсчётам, побеждает на праймериз в Калифорнии, этот штат имеет самое большое число делегатов — 415.

Как прогнозирует издание The New York Times, по итогам «супервторника» лидером по числу выборщиков станет Байден, который, как ожидается, заручится поддержкой 670 делегатов, тогда как у Сандерса будет 589. На третьем месте со значительным отставанием окажется Блумберг (104 делегата).

Добавим, что для выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии одному из претендентов необходимо иметь поддержку 1991 делегата из 3979 на голосовании на съезде партии, который состоится 13—16 июля в штате Висконсин. При этом делегаты обязаны отдавать свои голоса пропорционально результатам праймериз или кокусов в штате, который их направил.

Если ни один из претендентов в итоге не получит поддержки 1991 делегата, то исход праймериз решат суперделегаты (их более 700), которые имеют право голосовать за любого из претендентов. Они назначаются дополнительно из числа партийных функционеров (избранных членов национального комитета Демпартии, действующих губернаторов и членов конгресса, а также нынешних и бывших президентов, вице-президентов, председателей конгресса и нацкомитета).

«Налицо явно закулисные сделки»

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что количественная победа Байдена предсказывалась, в частности, в южных штатах (где значительный процент темнокожего населения) в связи с тем, что он входил в состав администрации Барака Обамы.

«Его победа в Миннесоте связана в том числе с поддержкой Эми Клобушар, которая обратилась к своим сторонникам после выхода из гонки. Сюрпризом стало поражение Элизабет Уоррен в её родном штате Массачусетс. Это удивительно и фактически ставит крест на её кампании», — заметил эксперт.

Говоря о едином кандидате от демократов, он отметил явное преимущество Байдена, поскольку внутри партии ведётся борьба против Сандерса.

Также по теме В погоне за Трампом: с какими результатами демократы подошли к «супервторнику» Дональд Трамп заявил, что голоса избирателей Пита Буттиджича, отказавшегося от дальнейшего участия в предвыборной гонке, отойдут...

«Налицо явно закулисные сделки. На это обратил внимание и Трамп — что демократы ведут нечестную игру, заставляют сниматься с выборов кандидатов и передавать поддержку Байдену», — констатировал Рогулёв в беседе с RT.

В конце февраля в американских СМИ тиражировались сообщения со ссылкой на данные разведки, что Россия «вмешивается» в ход президентских выборов 2020 года, «оказывая поддержку» Сандерсу. Затем с подобным заявлением выступил Майкл Блумберг, а также Пит Буттиджич, который впоследствии снял свою кандидатуру, поддержав Байдена.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя предварительные итоги «супервторника», отметил, что результаты свидетельствуют о расколе в стане Демократической партии, поскольку Байден и Сандерс имеют значительно отличающиеся друг от друга политические программы.

«Нужно понимать, что на праймериз приходят наиболее идеологически ориентированные и активные избиратели. Исходя из итогов, никто не может гарантировать, что электорат проигравшей стороны при такой поляризации внутри партии поддержит единого кандидата Демократической партии», — заметил собеседник RT.