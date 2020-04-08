Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США

Сенатор Берни Сандерс объявил, что приостанавливает своё участие в президентской гонке в Соединённых Штатах.

Об этом пишет NBC.

BREAKING: Sen. Bernie Sanders is suspending his 2020 presidential campaign. https://t.co/k2KtucO0wo — NBC News (@NBCNews) April 8, 2020

В начале марта Берни Сандерс на встрече со своими сторонниками выразил уверенность, что его выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.

Согласно опубликованным летом 2019 года результатам опроса, большинство американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена.