Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США
- Reuters
Об этом пишет NBC.
BREAKING: Sen. Bernie Sanders is suspending his 2020 presidential campaign. https://t.co/k2KtucO0wo— NBC News (@NBCNews) April 8, 2020
В начале марта Берни Сандерс на встрече со своими сторонниками выразил уверенность, что его выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.
Согласно опубликованным летом 2019 года результатам опроса, большинство американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена.