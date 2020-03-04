Сандерс уверен в своём выдвижении в президенты США от демократов

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Сенатор Берни Сандерс на встрече со своими сторонниками в штате Вермонт выразил уверенность, что его выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.
Сандерс уверен в своём выдвижении в президенты США от демократов
  • Reuters

«Я абсолютно уверен в том, что добьюсь выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. На выборах мы нанесём поражение Дональду Трампу, самому опасному президенту в истории страны», — цитирует его ТАСС.

По прогнозу CNBS, Сандерс побеждает на праймериз демократов в Юте, Вермонте и Колорадо.

При этом, как уточняет Reuters, после предварительных подсчётов голосов в десяти штатах бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в восьми и набирает почти вдвое больше делегатов, чем Сандерс.

Ранее сообщалось, что Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штатах Северная Каролина, Виргиния и Алабама.

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