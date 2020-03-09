Сандерс в погоне за Байденом: как праймериз в Мичигане могут повлиять на предвыборную гонку в США

10 марта в США состоится новый этап праймериз Демократической партии, в котором примут участие шесть штатов. Как считают эксперты, результат этого голосования может стать решающим для определения кандидата в президенты от демократов на выборах 2020 года. Сейчас основная борьба развернулась между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом. Первый смог заручиться поддержкой 664 делегатов, а второй — 573. Аналитики отмечают, что пока шансы обоих политиков примерно равны и предсказать итоги праймериз сложно. При этом политологи убеждены, что для Трампа оба потенциальных соперника не представляют серьёзной угрозы.

10 марта в США пройдёт очередной этап праймериз Демократической партии, в котором примут участие шесть штатов. Как считают эксперты, это голосование может стать решающим для практически сравнявшихся друг с другом по числу полученных голосов бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора-социалиста Берни Сандерса.

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Результаты голосования на праймериз определяют, кому из политиков отдадут своё предпочтение делегаты, представляющие тот или иной штат на съезде партии, который состоится 13—16 июля. Для выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата из 3979. Если никому из соискателей это не удастся, то исход праймериз решат суперделегаты (их более 700), которые имеют право голосовать за любого из претендентов.

Суперделегаты назначаются дополнительно из числа партийных функционеров (избранных членов Национального комитета Демпартии, действующих губернаторов и членов конгресса, а также нынешних и бывших президентов, вице-президентов, председателей конгресса и Нацкомитета).

Решающий перевес

В штате Мичиган решится, кого поддержат 125 делегатов. Далее по этому показателю следуют тихоокеанский штат Вашингтон (89), Миссури (68), Миссисипи (36), Айдахо (20) и Северная Дакота (14).

Бывший вице-президент Джо Байден

Reuters

© Kyle Grillot

На данный момент Джо Байден в общей сложности заручился поддержкой 664 делегатов, а Берни Сандерс — 573. Третий участник гонки — конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард, занимающая положение аутсайдера. Её кандидатуру готовы поддержать всего два делегата. Остальные кандидаты отказались продолжать борьбу за право баллотироваться в президенты США от Демпартии.

Согласно данным агрегатора социологических опросов FiveThirtyEight (принадлежит телеканалу ABC News), по состоянию на 8 марта в Мичигане за Байдена готовы проголосовать 37,8%. За Берни Сандерса свои голоса отдадут 30,1%. За третьего оставшегося в гонке кандидата — Тулси Габбард — готовы проголосовать лишь 1,4% зарегистрированных демократов.

Преимущество Байдену, с которым он подошёл к новому этапу праймериз, обеспечили голоса афроамериканцев в южных штатах Америки, пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Они видят Байдена в качестве соратника Обамы, это безусловно так. Но с южными штатами нужно быть осторожным в оценках. Это маленькие штаты, они не посылают большое количество делегатов на съезд партии. Если Байден станет единым кандидатом, то победа на общих выборах в них будет всё равно за Трампом, так как они в целом консервативные», — отметил эксперт.

Американские политтехнологи считают, что праймериз в Мичигане могут стать решающими для кампании Берни Сандерса. Если ему не удастся победить в этом штате и заручиться поддержкой его делегатов, сократить разрыв с Байденом будет уже невозможно, поясняют они.

«Всё решено, если только Джо не допустит какую-нибудь ужасную ошибку. С этого момента темнокожие избиратели будут поддерживать его минимум в 75% к 25%. Такого негативного отношения, как к Хиллари Клинтон, к нему нет. И люди хотят оглушительной победы над Трампом», — приводит издание Politico слова Пола Мэслина, видного социолога Демократической партии, работавшего над президентскими кампаниями Джимми Картера и Говарда Дина.

С такой оценкой согласны и американские СМИ, освещающие ход демократических праймериз.

© CNN

«Почему следующая серьёзная битва Берни Сандерса и Джо Байдена развернётся в Мичигане», — гласит заголовок на сайте телеканала CNN.

© Intelligencer

«Праймериз в Мичигане могут стать «битвой при Ватерлоо» Берни Сандерса», — считает журнал Intelligencer.

© New York Times

«Мичиган может оказаться проблемой для Берни Сандерса», — полагает газета The New York Times.

Прошлые заслуги

Как отмечают эксперты, оба кандидата имеют неплохие шансы на успех в Мичигане. Так, Джо Байден может записать себе в актив тот факт, что он, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, принимал участие в подготовке плана по спасению автомобильных предприятий штата во время последнего финансового кризиса 2007—2009 годов. Сам Обама одерживал победу в Мичигане в ходе президентских выборов 2008 и 2012 годов.

Сенатор Берни Сандерс

Reuters

© Caitlin Ochs

Байден также заручился поддержкой губернатора штата Гретхен Уитмер. Кроме того, агитировать в Мичигане за него будет сенатор Эми Клобушар, которая после «супервторника» завершила свою президентскую кампанию с результатом в семь делегатов.

Однако Сандерс тоже является популярным в штате политиком: во время демократических праймериз 2016 года жители Мичигана предпочли его кандидатуру экс-госсекретарю и бывшей первой леди Хиллари Клинтон. Сандерс, как социалист, последовательно выступает за интересы американских рабочих, что важно в таком индустриальном штате, как Мичиган, говорят эксперты.

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«Позиция Сандерса в поддержку профсоюзов и его последовательное неприятие вывода рабочих мест за рубеж и соглашений о свободной торговле найдут отклик у избирателя», — приводит Politico слова конгрессмена Ро Ханны, одного из председателей предвыборного штаба Сандерса.

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, праймериз в Демпартии подходят к кульминационной точке: избирателям предстоит сделать выбор между Байденом и Сандерсом.

«У демократов есть два тяжеловеса. С одной стороны — Байден, центрист, системный политик, продолжатель дела Обамы. Он устраивает Демократическую партию. С другой стороны есть такой леворадикал, как Сандерс, который пугает партию своей левизной. Он не устраивает многих представителей крупного капитала в Америке», — сказал Блохин в интервью RT.

По его мнению, для Трампа было бы предпочтительнее получить в соперники Сандерса.

«Трамп может использовать против Сандерса тактику эпохи маккартизма: назвать его коммунистом, сказать, что он отражает интересы, например, Китая, потому что для Трампа главным врагом сегодня является Пекин. Сандерс был в Ярославле в 1988 году, его можно назвать агентом Кремля. Удобный кандидат? Безусловно, сам Трамп говорил об этом», — отметил эксперт.

Однако, добавил Блохин, у действующего президента припасены козыри и против Байдена.

«Про него, в свою очередь, можно сказать, что он повторяет курс Барака Обамы и не может дать Америке ничего нового. Трамп называет его Сонным Джо из-за провалов в памяти: он недавно сказал, что баллотируется в сенат, хотя баллотируется в президенты США. Не будем забывать и украинский скандал с его сыном Хантером, которого в окружении Трампа подозревают в причастности к коррупции на Украине», — отметил эксперт.

В свою очередь, Юрий Рогулёв считает, что Сандерс будет более серьёзной угрозой для Дональда Трампа из-за его активного и мотивированного электората, который следует за ним с 2016 года.

«У Сандерса есть последователи. Они активны и с энтузиазмом проводят эту кампанию. За Байдена же голосуют больше по формальным признакам, он не тот человек, который за собой увлекает. Байден всё время говорит о своём прошлом, а для электората нужно решать современные задачи и говорить о том, какую политику он будет проводить в будущем. Поэтому с Байденом Трампу будет проще расправиться. С Сандерсом же будет несколько сложнее, но тот факт, что он слишком левый и слишком радикальный, сыграет на руку Трампу. Поэтому фактически оба демократа не являются очень опасными соперниками», — заключил эксперт.