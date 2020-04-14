Горячая политика: как обвинения в сексуальных домогательствах могут повлиять на президентскую кампанию Байдена

Экс-сотрудница бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах и подала жалобу в полицию. При этом инцидент произошёл почти 30 лет назад. На своей странице в Twitter женщина попросила республиканцев не использовать её обвинение в политических целях, а помочь призвать Байдена к ответу. По мнению аналитиков, за обвинениями Рид могут стоять представители как Республиканской, так и Демократической партии. Как американские элиты могут использовать новый скандал в своих целях — в материале RT.

Тара Рид, которая была помощницей экс-вице-президента Джо Байдена в тот период, когда он был сенатором США, утверждает, что политик домогался её в 1993 году. Женщина подала жалобу в полицию. Об этом сообщают СМИ, в распоряжение которых попала копия соответствующего заявления.

На своей странице в Twitter Рид попросила представителей Республиканской партии не делать её историю частью политической борьбы, а помочь ей призвать Байдена к ответу.

«Республиканцы, пожалуйста, не используйте выдвинутое мной обвинение в политических целях. Помогите мне оказать давление на CNN, NBC, The Washington Post, The New Yorker, чтобы они всё-таки задали Джо Байдену вопросы. Благодарю!» — написала Рид.

Please Republicans do not use my assault for political gain. Help me pressure @cnn@nbc@wapo@newyorker to question Joe Biden. Thank you https://t.co/OkcYOqRgMD — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) April 11, 2020

Об этом она сообщила в ответ на заявление Дональда Трампа — младшего. Он обратил внимание на то, что средства массовой информации, традиционно поддерживающие демократов, умолчали об обвинениях со стороны Рид в адрес Байдена, который ведёт борьбу за право выдвигаться единым кандидатом в президенты от демократов.

«Можно было бы подумать, что по этой теме появится море материалов... Но, конечно, это не так, ведь сегодня все СМИ работают на нацкомитет Демпартии. Уверен, подобного и быть не может, учитывая, что Джо чертовски странный всего лишь в 90—95% случаев», — отметил Дональд Трамп — младший в своём Twitter.

You would think there would be wall to walk coverage of this... but of course you’d be wrong because today’s media works for the DNC.



I’m sure it’s totally improbable given that Joe is only creepy as hell 90/95% of the time. https://t.co/cCBthwEN3p — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 11, 2020

На обвинения в адрес Байдена отреагировала замглавы его предвыборного штаба и директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. По её словам, утверждение Рид «не соответствует действительности».

«Этого точно не было», — заявила Бедингфилд, добавив, что «такие обвинения должны тщательно проверяться независимой прессой».

Она также отметила, что бывший вице-президент «посвятил свою работу на госслужбе изменению законодательства, касающегося насилия в отношении женщин, и ситуации в этой области». По её словам, Байден убеждён, что «у женщин есть право быть услышанными».

Джо Байден

Reuters

© Brendan McDermid

Ящик Пандоры

Стоит отметить, что это не первое обвинение в адрес Джо Байдена.Чуть больше года назад две американки обвинили бывшего вице-президента в неподобающем поведении.

Так, в начале апреля 2019 года с подобными заявлениями выступила жительница штата Коннектикут Эми Лаппос. По её словам, в 2009 году во время мероприятия в поддержку Демократической партии в городе Гринвич Байден её «неподобающе касался». Об этом она сообщила региональной газете Hartford Courant. А в конце марта того же года бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательстве, заявив, что в 2014 году политик якобы поцеловал её без её согласия.

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, демократы сейчас пожинают плоды своих же действий, которые предпринимались ими в рамках «операции по дискредитации» Дональда Трампа начиная с 2016 года.

«Сексуальные скандалы, в том числе и ставшее популярным движение #MeToo, — содержание того ящика Пандоры, который открыли демократы, когда начали предпринимать попытки по очернению Трампа, раскручивая обвинения в его адрес. Сейчас этот ящик они уже закрыть не могут, и процесс будет только набирать обороты», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Напомним, ранее не менее 20 женщин обвиняли Трампа в неподобающем поведении, однако ни одно дело так и не было доказано в суде. В октябре 2016 года порноактриса Джессика Дрей заявила, что в 2006 году Дональд Трамп якобы предлагал ей $10 тыс. за секс, но она отказалась. В предвыборном штабе Трампа данные обвинения назвали ложью, которую подстроила Хиллари Клинтон.

После победы Трампа на выборах бывшая участница телешоу «Кандидат» Саммер Зервос обвинила его в домогательствах, якобы имевших место в 2007 году, и подала в суд. Однако сторона защиты утверждала, что подобное обвинение было политически мотивированным.

«Госпожа Зервос и её адвокат открыто признали, даже хвастались тем, что в действительности хотят использовать данное обвинение в политических целях — в качестве предлога для начала широкого обсуждения, которое, как они надеялись, на слушаниях по вопросу импичмента могло отвлечь внимание от президентской повестки», — приводит газета The International Business Times содержание ходатайства, поданного адвокатом Трампа Марком Касовицем.

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, движение #MeToo, а также раскручивание скандалов, связанных с обвинениями в домогательствах, стали «общеамериканским трендом».

«Теперь им пользуются все кому не лень. А госпожа Рид наверняка действует не в одиночку», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

«Опустить на землю»

Эксперты не исключают, что на этот раз в скандале вокруг Байдена могут быть замешаны республиканцы. Как отметил Андрей Сидоров, возможно, это своего рода «политический ход» сторонников Трампа в Республиканской партии.

«Здесь может прослеживаться рука республиканцев, поскольку Байден стал фактически единственным кандидатом от демократов. Для Республиканской партии сейчас важно опустить Сонного Джо на землю», — заявил аналитик, добавив, что просьба Рид в адрес представителей Республиканской партии не наполнять эту историю политическим содержанием могла быть опубликована в её соцсети «просто для вида».

Как полагает Сидоров, сторонники Трампа таким образом могут «пытаться парировать обвинения» со стороны Демпартии в адрес главы Белого дома в его якобы недостаточных мерах по борьбе с распространением коронавируса.

«Однако вряд ли сам Трамп был инициатором такой идеи, ведь, несмотря на критику в свой адрес со стороны демократов, поддержка его традиционного электората во время эпидемии стала даже крепче», — отметил аналитик.

С аналогичной позицией выступил и Дмитрий Евстафьев.

«Новый скандал вокруг Байдена мог быть подготовлен республиканцами. Однако готовился он, скорее всего, ещё до истории с пандемией, а в нынешних обстоятельствах пригодился, чтобы отвлечь внимание рядовых американцев», — заявил эксперт.

Андрей Сидоров, в свою очередь, также допустил, что новый скандал вокруг Байдена может быть в итоге использован его противниками внутри Демократической партии.

Праймериз в США, 7 апреля 2020 года

Reuters

© Daniel Acker

«Байден остался фактически единственным кандидатом от демократов, причём крайне уязвимым: его возраст, проблемы с психическим здоровьем, постоянные оговорки во время выступлений и сопровождавшие его скандальные истории серьёзно снижают шансы на победу в президентских выборах. С Трампом бороться ему будет крайне сложно. В то же время в Демпартии есть те, кто это осознаёт и хотел бы выдвинуть на съезде другого человека. Но для этого надо разыграть карту с новым скандалом против Байдена и опорочить его», — пояснил эксперт.

При этом Сидоров сомневается, что новый скандал приведёт к каким-либо юридическим последствиям для Байдена. Однако «имиджевый урон» может быть нанесён значительный, считает аналитик.