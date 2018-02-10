Трамп: в США человека можно уничтожить «простым обвинением»

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США человека можно уничтожить «простым обвинением».

 «Жизни людей ломаются и разрушаются простым обвинением. Некоторые (обвинения. — RT) правдивые, а некоторые лживые. Некоторые старые, некоторые новые. Человек, обвинённый на ложных основаниях, не сможет восстановить своё доброе имя — его жизнь и карьера пропали. Неужели больше нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?» — написал глава государства в Twitter.

При этом он не уточнил, о каких именно обвинениях идёт речь.

В октябре издание The New York Times опубликовало данные расследования, из которых стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий позволял себе сексуальные домогательства, в частности, в отношении актрис, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.

После этого в домогательствах стали обвинять многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси.

Кроме того, самого Трампа обвиняли в «связях с Россией», которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

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