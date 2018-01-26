Кейси Аффлек не станет вручать «Оскар» из-за обвинений в домогательствах
По данным издания, актёр решил не отвлекать на себя внимание, которое должно быть сосредоточено на «выдающихся» работах, которые представлены в различных номинациях.
Отмечается, что участницы съёмок фильма «Я всё ещё здесь», который вышел на экраны в 2010 году, — оператор Магдалена Горка и продюсер Аманда Уайт — обвинили Аффлека в сексуальных домогательствах. Их претензии были урегулированы во внесудебном порядке.
В 2017 году Кейси Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря». Согласно регламенту, он должен был вручать награду лучшей актрисе на следующей церемонии.
В октябре газета The New York Times опубликовала данные расследования, из которых стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий позволял себе сексуальные домогательства, в частности, в отношении актрис, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.
После этого в домогательствах стали обвинять многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси.