Кейси Аффлек не станет вручать «Оскар» из-за обвинений в домогательствах

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль, актёр Кейси Аффлек не будет объявлять победительницу в номинации «Лучшая актриса» на церемонии американской киноакадемии 2018 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на агента Аффлека.

По данным издания, актёр решил не отвлекать на себя внимание, которое должно быть сосредоточено на «выдающихся» работах, которые представлены в различных номинациях.

Отмечается, что участницы съёмок фильма «Я всё ещё здесь», который вышел на экраны в 2010 году, — оператор Магдалена Горка и продюсер Аманда Уайт — обвинили Аффлека в сексуальных домогательствах. Их претензии были урегулированы во внесудебном порядке.

В 2017 году Кейси Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря». Согласно регламенту, он должен был вручать награду лучшей актрисе на следующей церемонии.

В октябре газета The New York Times опубликовала данные расследования, из которых стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий позволял себе сексуальные домогательства, в частности, в отношении актрис, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.

После этого в домогательствах стали обвинять многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси.